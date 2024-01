FOTO Legendarni nogometaš velikana danas je potpuno neprepoznatljiv. Postao je viralan u Engleskoj

Legendarni škotski nogometaš Brian McClair dugih 11 godina branio je boje Manchester Uniteda i zauvijek zadužio kultni klub s Old Trafforda. Ubilježio je skoro 400 nastupa u službenim utakmicama, osvojio je četiri titule prvaka Engleske, dva FA Cupa i Liga kup. U tih 11 godina stekao je status legende kluba, a na Old Trafford se vratio 2006. godine u ulozi glavnog trenera u akademiji.

Međutim, vratio se s potpuno drugačijim izgledom, a do danas se toliko promijenio, da izgleda potpuno neprepoznatljivo što je jako iznenadilo sve navijače. McClaira je u igračkim danima krasila kratka smeđa kosa i obrijano lice. No, sve to je zamijenila sadašnja duga sijeda kosa i sijeda brada. No, nije samo izgled razlog zbog kojeg je Brian McClair postao viralan posljednjih dana u Velikoj Britaniji. Naime, engleski mediji izdvojili su njegove riječi s gostovanja u emisiji uglednog medija The Athletica u kojem je prognozirao što crveni vragovi mogu napraviti u aktualnoj sezoni u kojoj bilježe uglavnom loše rezultate.

Na poprilično brutalan način vratio je sve navijače u realnost i čini se da je bio potpuno u pravu gledajući na igre slavne momčadi s Old Trafforda. Naime, nasmijao ga je komentar voditelja emisije da bi Manchester United mogao završiti u najbolje tri ekipe ove sezone.

McClair je izjavio da će Manchester United završiti između petog i sedmog mjesta i to ako ne bude problema s ozljedama. Čini se da je bio potpuno u pravu jer je United trenutno na osmoj poziciji, daleko od Lige prvaka u kojoj je ove sezone završio natjecanje već poslije grupne faze.