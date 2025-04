FOTO Kamere ulovile Modrića u trenutku ludila, ovakvog ga već dugo nismo vidjeli

Nevjerojatnu utakmicu odigrali su u utorak nogometaši Real Madrida i Real Sociedada. Uzvrat polufinalna španjolskog Kupa kralja završio je rezultatom 4:4, a kraljevski klub prošao je u finale tog natjecanja s ukupnim rezultatom 5:4. Sve je odlučeno tek u produžetku, točnije u 115. minuti kada je Antonio Rüdiger, stoper Reala zabio za konačan rezultat. Real je u prvoj utakmici slavio s 1:0, ali do 80. minute uzvrata na Santiago Bernabeuu na semaforu je stajalo 1:3. Real je u zadnjih deset minuta zabio dva pogotka. Najprije Jude Bellingham, a onda i Aurelien Tchouameni pogađali su za 3:3. To je značilo da bi Real prošao dalje nakon regularnih 90 minuta, da u sudačkoj nadoknadi nije na 3:4 postavio Mikel Oyarzabal. U drami produžetaka zabija Rüdiger i osigurava finale Realu, i to s pobjednikom dvomeča između Atletico Madrida i Barcelone. Uzvrat te utakmice igra se večeras u Madridu, a prva utakmica odigrana prije tjedan dana također je završila s 4:4.

Luka Modrić na terenu je bio od 79. minute u dresu Reala. Njegovu partiju španjolski mediji okarakterizirali su biranim riječima. Napisali su iz Marce da je "Realu prijetio potpuni raspad, ali je Modrić potom preuzeo zapovjedništvo". Po svom običaju, ulaskom s klupe kapetan kraljevskog kluba unese dozu mira i smanji nervozu kod svojih suigrača. Bilo je tako i ovoga puta, mada je u oku kamere ostao jedan detalj. Naime, Luka Modrić i japanski wunderkind Takefusa Kubo ostali su u prilično bliskom kontaktu nakon jednog prekršaja.

Luka Modrić vs Kubo pic.twitter.com/ldyCDjoilE — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 1, 2025

Modrić je Kuba držao s dvije ruke i unosio mu se u lice. Rijedak trenutak zaista, ne možemo se sjetiti kada se zadnji put ovakvo što dogodilo. Kubo je, inače, imao jedan grub start na Viniciusu Junioru, nakon čega je nešto dobacio Realovim igračima. U tom je trenutku Modrić stigao na mjesto prekršaja i oštrim potezom smirio suparničkog igrača. Ne zna se o čemu su to točno Modrić i Kubo razgovarali, ali tenzije su se nakon toga događaja brzo smirile. Inače, Kubo je nekad bio igrač Real Madrida, ali za prvi sastav nikad nije debitirao pa ga je nakon raznih posudbi 2022. godine kupio Sociedad u kojem i danas igra.