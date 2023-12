FOTO Igrač Liverpoola pokupio trenera i potrgao ključnu kost. Dugo će izbivati

Nogometaš Liverpoola i grčki reprezentativac Kostas Cimikas slomio je ključnu kost na subotnjem derbiju s Arsenalom zbog čega će nekoliko mjeseci biti izvan stroja, objavili su danas engleski mediji. Zbog ozljede braniča je ugrožen nastup za Grčku u dodatnim kvalifikacijama za Europsko prvenstvo koje će se održati u ožujku.

Cimikas se ozlijedio u 35. minuti subotnjeg susreta koji je završio 1-1. prilikom duela s Arsenalovim Bukaya Sakom. "Definitivno se radi o slomljenoj ključnoj kosti i izbivat će dugo vremena", rekao je Klopp za Sky Sports. Zanimljivo je da u duelu odletio, pao na tlo i pokosio svoga trenera.

Kostas Tsimikas had to leave the pitch with a shoulder injury after a collision with Jürgen Klopp 🤕🩹 pic.twitter.com/Ij8m6ZDoHk