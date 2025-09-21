Naši Portali
USKORO U NOVOJ ULOZI

FOTO Evo što radi bjegunac Mamić u BiH, snimljen na neobičnom mjestu: 'Kao da se želi skriti...'

ARHIVA - 2009. Zagreb: Na Cvjetnom trgu održan domjenak Hoto grupe
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
21.09.2025.
u 11:33

Prema informacijama koje su se pojavile, investitori u sarajevski klub, predvođeni Ismirom Mirvićem, postigli su dogovor s Mamićem, čiji bi glavni zadatak trebao biti pomoć u donošenju sportskih rješenja kako bi se stvorila protuteža dominantnim nogometnim centrima moći u Banjoj Luci i Mostaru.

Nakon što je u ožujku 2021. godine napustio klupu Dinama, Zoran Mamić povukao se iz profesionalnog nogometa, no čini se da je toj pauzi došao kraj. Kao prava senzacija odjeknula je vijest u bosanskohercegovačkim medijima da se Mamić vraća, i to u ulozi ključnog čovjeka za sportska pitanja posrnulog velikana, FK Sarajeva. Prema informacijama koje su se pojavile, investitori u sarajevski klub, predvođeni Ismirom Mirvićem, postigli su dogovor s Mamićem, čiji bi glavni zadatak trebao biti pomoć u donošenju sportskih rješenja kako bi se stvorila protuteža dominantnim nogometnim centrima moći u Banjoj Luci i Mostaru. Ovaj potez nedvosmisleno pokazuje odlučnost nove uprave da se bordo klub jasno kandidira za vodeću ulogu na nogometnom tržištu u regiji, što je u ranijem razdoblju često izostajalo unatoč velikim financijskim ulaganjima.

Da se ne radi samo o medijskim nagađanjima, potvrdio je i sam Zoran Mamić, koji je za portal Klix.ba izjavio kako je u pregovorima s FK Sarajevom. Naglasio je kako klub ima odličan projekt i snažne ljude koji vjeruju u uspjeh, ali su istovremeno svjesni da moraju ojačati stručni segment kako bi ostvarili zacrtane ciljeve uz znakovitu rečenicu: "Imate dobre informacije". Podršku njegovom angažmanu dao je i većinski vlasnik upravljačkih prava kluba, Ismir Mirvić, koji je potvrdio da Mamića smatra pravim čovjekom koji može pomoći Sarajevu u ispravljanju strateških pogrešaka koje su se događale u sportskom segmentu posljednjih godina. Iako se prvotno spekuliralo da bi Mamić mogao preuzeti funkciju sportskog direktora, čini se da će njegova uloga biti ona savjetnika investitora, s posebnim fokusom na sportski dio, kako bi pomogao klubu da što prije izađe iz rezultatske krize. Očekuje se da će Sarajevo uskoro i službeno potvrditi suradnju.

Zoran Mamić
Foto: Screenshoot
A Zoran Mamić snimljen je sinoć na tribinama stadiona Koševo, na susretu 8. kola Premijer lige BiH protiv Veleža u kojem su domaćini slavili s 2:0. BiH mediji kao zanimljivost navode da mlađi Mamić nije sjedio u loži nego u novinarskim kabinama. "Kao da se htio od nekoga sakriti...", navode tamošnji mediji.
FK Sarajevo Zoran Mamić

AP
APšlape
11:54 21.09.2025.

I AP-ov intimus Suki papa s njim. Kako za stolom tako i ispod stola.

