FINA objavila zarade HNL igrača u prošloj godini: Prvi na listi mogao bi vas iznenaditi

FINA je preko platforme Info.BIZ objavila podatke o zaradama nogometaša iz HNL-a za 2025., pa se napokon može vidjeti tko koliko zapravo uprihodi. Važno je imati na umu da se ne radi samo o klupskim plaćama, nego o ukupnim prihodima – u to ulaze i sponzori, reklame i drugi poslovi koje igrači imaju sa strane.

U Dinamu najviše je prijavio Marko Pjaca, i to ukupno 2,17 milijuna eura, odnosno oko 1,68 milijuna eura nakon poreza, iako je već napustio klub. Iza njega je Bruno Petković s oko 1,54 milijuna eura prihoda (otprilike 1,19 milijuna neto), dok je Josip Mišić na nekih 1,24 milijuna bruto i oko 845 tisuća eura neto.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

Među bolje plaćenima je i Arijan Ademi s oko 690 tisuća eura neto, dok je Samy Mmaee prijavio oko 780 tisuća eura prihoda, odnosno oko 670 tisuća neto, iako ga se često navodi kao jedno od slabijih pojačanja. U sličnoj zoni su igrači poput Sandra Kulenovića s oko 697 tisuća eura prihoda (oko 592 tisuće neto) i Ronaëla Pierre-Gabriela s oko 666 tisuća bruto (oko 568 tisuća neto).

Tu su i Miha Zajc s približno 596 tisuća eura prihoda (oko 511 tisuća neto) te Dino Perić koji je prijavio oko 601 tisuću eura prihoda i oko 494 tisuće neto, iako već dugo ne igra kontinuirano zbog ozljeda. Zanimljivo je da su Dejan Ljubičić i Juan Córdoba imali identične brojke; oko 551 tisuću eura prihoda i oko 471 tisuću neto.

Nešto niže su Niko Galešić s oko 509 tisuća eura prihoda (oko 414 tisuća neto), Ismaël Bennacer s oko 427 tisuća bruto (oko 378 tisuća neto) i Stefan Ristovski s oko 413 tisuća prihoda (oko 305 tisuća neto). Poseban slučaj je Luka Stojković, koji je imao oko 521 tisuću eura prihoda, ali mu je neto iznos bio tek oko 217 tisuća.

Na dnu liste su igrači poput Monsef Bakrar s oko 192 tisuće eura prihoda (oko 164 tisuće neto), Cardoso Varela s oko 179 tisuća (oko 157 tisuća neto) i Marko Soldo koji je imao oko 274 tisuće eura prihoda, ali svega oko 114 tisuća neto.

U Hajduku je raspored puno jasniji. Marko Livaja daleko odskače s oko 1,71 milijun eura prihoda, odnosno oko 1,29 milijuna neto. Slijedi Filip Krovinović s približno 625 tisuća eura prihoda i oko 490 tisuća neto.

Ostali su dosta niže. Ante Rebić je, primjerice, imao oko 187 tisuća eura prihoda (oko 138 tisuća neto), dok je Ivica Ivušić prijavio oko 239 tisuća eura prihoda i oko 135 tisuća neto.

Kad se sve pogleda, razlike su poprilične, i između klubova i unutar njih. A možda je i najzanimljivije to što visina primanja često ne prati baš ono što igrači pokazuju na terenu.