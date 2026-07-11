VIDEO Uskoro slavi 100. rođendan, a radi 40 sklekova dnevno: 'Tajna je u stisnutoj stražnjici'

Bill Kober, 98-godišnjak iz Suffolka u Engleskoj, postao je medijska senzacija zahvaljujući svojoj nevjerojatnoj tjelesnoj spremi. Svakoga dana napravi najmanje 40 sklekova, koje pedantno raspoređuje u dvije serije - dvadeset ujutro i još dvadeset navečer. No, njegova rutina tu ne staje. Kober je zaljubljenik u pilates, a nedavno je svladao i iznimno zahtjevnu joga pozu poznatu kao "vrana", koja od vježbača zahtijeva da balansira koljenima na nadlakticama i podigne obje noge s tla. Njegova priča brzo je obišla svijet i posramila mnogo mlađe od njega, a nedavno je u izazovu sklekova pobijedio i 31-godišnjeg novinara BBC-a.

Njegova životna filozofija stane u jednu poznatu izreku koju često ponavlja: "Iskoristi ili izgubi". Kako sam kaže, tek je u poznim godinama shvatio za što je sve sposoban i odlučio je tu sposobnost ne prepustiti zaboravu. "Radim to zato što mogu i ne želim to izgubiti. Želim biti u najboljoj mogućoj formi", objasnio je Kober, dodajući kako vježbanje sklekova održava njegovo disanje zdravim. "Vježbam dok više ne mogu. Onda ustanem, opustim se i to je to za taj put", skromno opisuje svoj pristup.

Na pitanje koja je tajna savršenog skleka, Kober nudi jednostavan, ali slikovit savjet koji je nasmijao mnoge. "Tajna su dobra, ravna leđa koja vam daju lijepu, zategnutu stražnjicu", rekao je. "Kad bih vam stavio novčanicu među polutke stražnjice, morate je stisnuti tako snažno da je nitko ne može izvući", objasnio je svoju tehniku. Iako je danas fitness postao njegova svakodnevica, vježbanje nije uvijek bilo u središtu njegova života. Umjesto toga, svoju zavidnu formu pripisuje desetljećima teškog fizičkog rada koji ga je održavao aktivnim.

Ovaj otac dvoje djece, koji je u braku više od 75 godina, proveo je dvije godine u vojsci prije nego što se zaposlio u građevini, gdje je sudjelovao u izgradnji kuća. Nakon toga je 28 godina radio u tvornici, a karijeru je završio kao vozač školskog autobusa. "Nikada nisam religiozno pratio vježbanje, ali sam se pomalo bavio dizanjem utega i pokušao sam trčati, iako mi se to nije baš svidjelo", priznao je.

Osim rada, Koberov život oblikovala su i neka druga iskustva. Rođen je u istočnom Londonu, no tijekom Drugog svjetskog rata on i njegova braća i sestre evakuirani su na selo. To razdoblje ostavilo je na njega dubok i pozitivan trag. "Gledajući unatrag, bile su to najbolje dvije i pol godine mog života. Zaista sam se priviknuo na to mjesto i postao sam seoski dečko", prisjetio se. "Bio sam daleko od rata kao takvog, a London nisam volio, pa mi se odlazak na selo, boravak na farmi i rad sa životinjama jako svidio", objasnio je. Danas uživa u mirnijem životu, volontira u lokalnom društvenom centru te izrađuje oznake za knjige tehnikom intarzije i vikinške šahovske ploče. Ipak, kao konačni ključ dugovječnosti ne navodi samo vježbanje. "Ključ dugog života su dobri geni. Meni su preneseni dobri geni i očito dobro funkcioniraju", zaključio je za BBC.

Unatoč jasnim znanstvenim dokazima da vježbanje u starijoj dobi pomaže u prevenciji kroničnih bolesti, smanjuje rizik od padova i poboljšava mentalno zdravlje, velik dio populacije ostaje neaktivan. Podaci iz Sjedinjenih Američkih Država pokazuju da samo oko 14 posto osoba starijih od 65 godina ispunjava preporučene smjernice za aerobnu aktivnost i vježbe snage, dok je otprilike 40 posto Amerikanaca starijih od 75 godina potpuno neaktivno.

Stručnjaci se slažu da je Koberova rutina, koja kombinira trening snage poput sklekova s vježbama za fleksibilnost, ravnotežu i snagu trupa poput joge i pilatesa, gotovo idealan model za zdravo starenje. Znanstvene studije potvrdile su da pilates dokazano poboljšava dinamičku ravnotežu i funkcionalne sposobnosti kod starijih osoba, što je ključno za prevenciju padova. Čak i kratki, svakodnevni programi vježbanja mogu značajno poboljšati fizičku spremnost.