Filipu Hrgoviću je dosta, razmišlja o tužbi: 'Nemoralno je ovo što se radi'

Boksačkim fanovima se napokon ispunila želja, Oleksandr Usik i Tyson Fury dogovorili su meč za apsolutnog prvaka svijete teške kategorije koji će se održati u Saudijskoj Arabiji.

Zasad se ne zna hoće li se ta priredba organizirati 23. prosinca ili neki vikend u siječnju sljedeće godine. Fury (33-0-1) u ring donosi WBC-ov, a Usik (21-0) na stol stavlja WBC-ov, WBA-ov i IBF-ov pojas prvaka, piše Croring.

I dok su svi s velikim oduševljenjem prihvatili tu vijest, najmanje tko se mogao tome radovati je naš Filip Hrgović (16-0).

Naime, najbolji hrvatski boksač je kao IBF-ov prvi izazivač bio sljedeći na redu za meč protiv Usika, ali sada će vjerojatno morati pričekati svoju priliku.

Promotor neporaženog 31-godišnjeg Hrvata smatra kako bi Filip trebao dobiti šansu za meč protiv Ukrajinca, koji je nedavno boksao protiv WBO-ova obaveznog izazivača Daniela Duboisa o pobijedio ga nokautom u devetoj rundi.

Okršaji u kojima se ujedinjuju pojasi obično imaju prednost pred obveznim obranama naslova, ali Hrgovićev promotor Nisse Sauerland je najavio pravni postupak kojim će tražiti meč protiv Usika.

– Ne vjerujem, to je apsolutno nepoštovanje, čak i prema Francisu Ngannouu koji protiv Furyja ima dogovoren meč na deset rundi – istaknuo je Nisse Sauerland.

Promotor je najavio kako će povući neke pravne poteze.

– Imamo stav, ali ne mogu o tome mnogo govoriti. Razmišljamo podnijeti tužbu, jer čekao od kolovoza prošle godine i borbe protiv Zhileija Zhanga. Hrgović je nekako bio prisiljen boriti se protiv Demseyja McKeana kako bi zadržao svoju poziciju i mjesto obveznog IBF-ovog izazivača – kazao je Nisse Sauerland i dodao:

– Razumijem kako svi žele vidjeti meč između Furyja i Usika, a oni koji govore da Hrgović ne zaslužuje napad na naslov, samo ću reći da je Filip sljedeći izazivač. Zar želite da Hrgović čeka još godinu i pol dana? On tako gubi zaradu na vrhuncu karijere, a to nije baš moralno.

No jasno je kako Hrgović neće samo sjediti i čekati svoju veliku priliku ne bude li njegova sljedeća borba bila protiv Usika.

– A onda ćemo morati tražiti sljedećeg protivnika, treba boksati. Imao je duge pauze i morao bi biti nešto aktivniji – podvukao je Nisse Sauerland.

No još ništa nije posve sigurno, jer jedan Furyjev pogrešan korak protiv Ngannoua s kojim boksa 28. listopada, može u putanje dovesti meč protiv Usika.

– Svi moji protivnici su teški i to su riskantne borbe. Oni su svi veliki ljudi, kao što je svatko stariji od 14 godina velik čovjek – rekao je Tyson Fury i dodao:

– Sve su veliki borci i rizik je isti, uvijek mogu snažno udariti. No ja stalno želim biti uspješan. Znam da me u ringu svatko želi pobijediti. Prema njemu treba biti pošten i na kraju mu stisnuti ruku. No on mora biti dobar borac jer mene nije lako pobijediti. Svakako mogu naletjeti na nekoga tko me može pobijediti. A onda bih rekao ‘fantastično, bravo za tebe’ i odveo bih ga na pivo.