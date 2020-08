Filip Hrgović kreće u novi biznis, iznenadit ćete se kad vidite što će raditi

U avanturu profesionalnog boksa najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović krenuo je s Alžircem s francuskom putovnicom, a danas mu je menadžer njemački Hrvat Željko Karajica.

– Kada sam se razišao s trenerom Pijetrajem, bio sam u teškoj situaciji. Nisam imao dvoranu, išao sam okolo po kampovima, trenirao po svakakvim rupama. U takvoj situaciji ponudio mi se Karim Bouzidi i taj odnos trajao je oko godinu i pol. No shvatio sam da je Karim špreher svjetske klase, a da malo radi. A Karajica je odmah po dogovoru krenuo u akciju. Čovjek je od riječi koji je, poput Sauerlanda, uložio svoj novac u mene u vjeri da ću jednog dana uspjeti. On je konkretan čovjek s dobrim vezama u svijetu sporta i sa znanjem biznisa. Pa bio je izvršni direktor sportskog odjela televizije Pro Sieben Sat 1 što je bila možda i najjača poslovna pozicija nekog Hrvata u europskom sportu. Obiteljski je čovjek, a takav sam i sam. Uvjerio se da ne pijem, ne lumpujem, ne živim raskalašenim stilom života kojim neki sportaši žive, svidio mu se moj patrijarhalni odgoj. Željko ima germansku disciplinu i upornost što je spojio s balkanskim temperamentom i, kada s njim dogovaram posao, kao da to činim s članom svoje obitelji.

S promjenom menadžera u profesionalni dio života Filipa Hrgovića stigle su i nove ideje.

Danas svi nešto glumataju

– Željko i ja želimo moj klub Nokaut dići na puno višu razinu. Plan je za glavnog trenera dovesti Kubanca te zajedno s poslovnim partnerima napraviti proračun tog projekta koji će, nadam se, podržati i Grad Zagreb. Želimo mladim boksačima omogućiti ono što sada nemaju, a krajnji cilj je da se u tom klubu iskuje još jedna olimpijska medalja, bilo da je to 2024. u Parizu ili 2028. u Los Angelesu. Kondicijski trener bio bi atletski trener Igor Čordaš, a naši boksači dobili bi logistiku kakvu nigdje drugdje u regiji ne bi mogli dobiti. Štoviše, uveli bismo i premije za trenere i borce. Želimo napraviti jednu zdravu priču i nakon dobrih amaterskih rezultata, preko naših veza, te dečke gurnuti u profesionalce.

Nekako paralelno razvijao bi se i Filipov modni brand HF.

– To je sada malo stalo jer su nam neki dobavljači iz Italije. Krenuo sam u to slučajno i prvo smo napravili remen, pa šešire, držač za karticu, majice, tenisice, no sve u malim količinama. No s vremenom, kako bude raslo moje ime, i to bi raslo. Imam u planu i suradnju s proizvođačem boksačke opreme Paffen Sportom, mojim sponzorom, koji želi izrađivati opremu s mojim logotipom. U izradi je web-shop, povećat ćemo asortiman, a plan je i zaposliti jednog dizajnera koji bi se bavio izradom i širenjem asortimana. To je jedna zanimljiva priča jer ne znam da netko od hrvatskih sportaša to radi, a i rijetki su u svijetu sportaši koji tome daju veliki značaj. A mene to veseli, to mi je svojevrsni hobi. Bude li supruga Marinela imala afiniteta, možda se i ona u tome nađe.

Kao magistra ekonomije, supruga je zaposlena u firmi koju je Hrga otvorio.

– Marinela mi pomaže oko društvenih mreža, a zaposlena je u mojoj firmi preko koje idu sve uplate. Sve što dobivam ide preko firme, nema ništa ispod stola.

Po svojoj konzervativnijoj prirodi Filip nije sklon eksponiranju na društvenim mrežama.

– Meni se čini da ovaj svijet ide pomalo u krivom smjeru i danas svi nešto glumataju. Ja želim biti ono što jesam, ne želim umivati svoj imidž na društvenim mrežama, ja ga želim graditi u ringu. Bogu hvala, mogu se naslikavati po svakojakim atraktivnim odredištima, biti puno eksponiraniji, no ja i kada odem negdje, to ne objavim. S obzirom na to kako atraktivno izgleda, moja supruga može imati Instagram i milijune pratitelja, no ona je jedna normalna osoba.

Pedro Diaz stiže u Zagreb

Uz svog prijatelja Brunu Malića u ulozi osobnog asistenta, Hrgović planira zaposliti i profesionalca za odnose s javnošću.

– Kako bude rasla moja karijera, bit će sve teže biti zadovoljiti sve medijske zahtjeve pa ću morati angažirati čovjeka koji će koordinirati domaće i strane medije.

Sljedeća Filipova borba, 11. otkako se preselio u profesionalce, trebala bi biti 26. rujna u SAD-u.

– S obzirom na situaciju u svijetu, to bi se svaki čas moglo otkazati što mi ne bi nikako odgovaralo jer bi to značilo godinu dana pauze. No ja treniram kao da će je biti i plan je da dovedemo Pedra Diaza i da ovaj kamp odradim u Zagrebu. Ako zbog pandemije to ne uspijemo, radit ću boks s Yousefom Hasanom i kondiciju s Igorom Čordašem. Sva sreća da imam svoj trening-centar oko čega su mi Grad Zagreb i gradonačelnik Bandić puno pomogli.