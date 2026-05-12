Grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda' ušla u finale Eurosonga!
NOGOMET

UEFA žestoko kaznila Šahtar i AEK

UEFA Conference League - Quarter Final - Second Leg - AEK Athens v Rayo Vallecano
LOUIZA VRADI/REUTERS
VL
Autor
Hina
12.05.2026.
u 23:32

Disciplinska komisija Europske nogometne federacije (UEFA) kaznila je ukrajinski Šahtar i ciparski AEK iz Larnake zbog diskriminirajućeg ponašanja njihovih navijača na utakmicama Konferencijske lige protiv Crystal Palacea.

Ciparski klub je kažnjen sa 50.000 eura i djelomičnim zatvaranjem stadiona za sljedeću domaću europsku utakmicu zbog nedoličnog skandiranja navijača tijekom utakmice osmine finala s Palaceom u ožujku.

S druge strane Šahtar je kažnjen sa 30.000 eura zbog nedoličnog transparenta za vrijeme utakmice protiv engleskog kluba koja je igrana u Krakovu. Šahtar je također kažnjen sa 4.000 eura zbog vatrometa.

Djelomično zatvaranje stadiona suspendirano je na uvjetni rok od dvije godine.

Crystal Palace će igrati protiv Rayo Vallecana u finalu Konferencijske lige 27. svibnja u Leipzigu.
