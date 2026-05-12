FOTO Noćas i do -1, pred nama novi kišni dani, pogledajte što nas čeka u subotu

Nakon nevremena koje je stvorilo velike probleme u Hrvatskoj, u srijedu će doći do stabilizacije. Čeka nas prolazno sunčanije i stabilnije vrijeme uz niže temperature. Magla očekuje kopno, a na tlu će se skupiti i slab mraz, dok će na Jadranu doći do lokalnih olujnih udara bure, javlja DHMZ.

Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od -1 do 4 , pa je mjestimice moguć slab mraz pri tlu, na Jadranu od 8 do 13 °C. Najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 °C. U središnjoj Hrvatskoj mraza će biti najviše uz djelomično sunčano vrijeme i slab vjetar, dok će se temperatura biti oko 16 °C. Sunčanih razdoblja bit će više na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, uz slabu do umjerenu buru, podno Velebita i jaku. Najniža temperatura između 7 i 12 °C, dok će u unutrašnjosti, posebno u gorju biti osjetno niža. Gorsku Hrvatsku čeka 13 °C, a otoke 22 °C.

Dalmaciju čeka sunce uz umjerenu buru, koja će popodne okrenuti na slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 9 i 14 °C, u unutrašnjosti od 4 do 7 °C. Najviša oko 20 °C. Krajnji jug Hrvatske čekaju podjednake dnevne vrijednosti, a najniža temperatura zraka kretat će se između 12 i 14 °C, u unutrašnjosti malo niža.

Još će četvrtak biti stabilan i sunčan, barem tijekom dana. Već prema večeri očekuje se kiša na sjevernom Jadranu, koja će se kako dan bude išao svom kraju, uz grmljavinu pojaviti i na drugim područjima. Od petka nas čeka promjenjiva naoblaka ,povremeno s kišom i grmljavinom, posebno početkom vikenda. Osobito nestabilna bit će subota uz najčešću kišu i mjestimične pljuskove s grmljavinom. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren jugozapadni i južni, u petak na udare moguće i jak, uglavnom u gorju. Na Jadranu će puhati umjereno, povremeno i jako jugo i južni vjetar, u subotu vjerojatno i olujni, a prolazno će okretati i na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od petka osjetno viša, a dnevna u blagom padu.