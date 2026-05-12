Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 235
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
UŽIVO Grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda' ušla u finale Eurosonga!
ANKETA Kako vam se svidio nastup grupe Lelek u prvoj polufinalnoj večeri?
VIDEO Lelekice briljirale, pljušte prve reakcije, pogledajte što se piše
Koja su to nova pravila glasanja na Euroviziji? Vratili su se polufinalni žiriji, a još je jedna stvar promijenjena
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VREMENSKA PROGNOZA

FOTO Noćas i do -1, pred nama novi kišni dani, pogledajte što nas čeka u subotu

Foto: DHMZ
1/5
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
12.05.2026.
u 22:17

Još će četvrtak biti stabilan i sunčan, barem tijekom dana.  Već prema večeri očekuje se kiša na sjevernom Jadranu, koja će se kako dan bude išao svom kraju, uz grmljavinu pojaviti i na drugim područjima

Nakon nevremena koje je stvorilo velike probleme u Hrvatskoj, u srijedu će doći do stabilizacije. Čeka nas prolazno sunčanije i stabilnije vrijeme uz niže temperature. Magla očekuje kopno, a na tlu će se skupiti i slab mraz, dok će na Jadranu doći do lokalnih olujnih udara bure, javlja DHMZ. 

Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od -1 do 4 , pa je mjestimice moguć slab mraz pri tlu, na Jadranu od 8 do 13 °C. Najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 °C. U središnjoj Hrvatskoj mraza će biti najviše uz djelomično sunčano vrijeme i slab vjetar, dok će se temperatura biti oko 16 °C. Sunčanih razdoblja bit će više na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, uz slabu do umjerenu buru, podno Velebita i jaku. Najniža temperatura između 7 i 12 °C, dok će u unutrašnjosti, posebno u gorju biti osjetno niža. Gorsku Hrvatsku čeka 13 °C, a otoke 22 °C. 

Dalmaciju čeka sunce uz umjerenu buru, koja će popodne okrenuti na slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 9 i 14 °C, u unutrašnjosti od 4 do 7 °C. Najviša oko 20 °C. Krajnji jug Hrvatske čekaju podjednake dnevne vrijednosti, a  najniža temperatura zraka kretat će se između 12 i 14 °C, u unutrašnjosti malo niža. 

Još će četvrtak biti stabilan i sunčan, barem tijekom dana.  Već prema večeri očekuje se kiša na sjevernom Jadranu, koja će se kako dan bude išao svom kraju, uz grmljavinu pojaviti i na drugim područjima. Od petka nas čeka promjenjiva naoblaka ,povremeno s kišom i grmljavinom, posebno početkom vikenda. Osobito nestabilna bit će subota uz najčešću kišu i mjestimične pljuskove s grmljavinom. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren jugozapadni i južni, u petak na udare moguće i jak, uglavnom u gorju. Na Jadranu će puhati umjereno, povremeno i jako jugo i južni vjetar, u subotu vjerojatno i olujni, a prolazno će okretati i na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od petka osjetno viša, a dnevna u blagom padu. 
Zagreb: Palo stablo na Maksimirskoj, blokiran promet, vatrogasci na terenu
Ključne riječi
Magla vjetar kiša vremenska prognoza nevrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!