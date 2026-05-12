NE FALI IM

Otkrivene plaće igrača u MLS-u: Evo koliko zarađuju Hrvati u Americi

Karlo Koret
12.05.2026.
u 22:45

Od hrvatskih igrača, najveću plaću ima Musa kojeg FC Dallas godišnje plaća 2.9 milijuna dolara

Sjevernoamerička nogometna liga, MLS, koja objedinjuje klubove iz SAD-a i Kanada objavila je plaće igrača u ligi. Očekivano, najplaćeniji igrač lige je Lionel Messi, po mnogima najveći nogometaš svih vremena, koji godišnje u Inter Miamiju prima 28.3 milijuna eura bruto.

Drugi najplaćeniji je Heung Min-Son, legenda Tottenhama koji godišnje prima 11.1 milijuna eura, dok je treći "najskuplji" Messijev suigrač Rodrigo Javier De Paul s plaćom od 9.7 milijuna eura. Treba dodati i kako u MLS-u igraju i trojica hrvatskih nogometaša - Petar Musa, Kristijan Kahlina i Marco Pašalić.

Od hrvatskih igrača, najveću plaću ima Musa kojeg FC Dallas godišnje plaća 2.9 milijuna dolara. Teksašani su definitivno dobro potrošili taj novac budući da je Musa s deset golova u 11 nastupa drugi najbolji strijelac lige iza Huga Cuypersa iz Chicago Firea koji ima gol više.

Marco Pašalić u Orlando Cityju prima 1.6 milijuna dolara. Kahlina u Charlotteu prima 813 tisuća dolara godišnje. On je član tog kluba već četiri godine te je 2024. godine proglašen najboljim vratarom lige.
