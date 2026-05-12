Potres u sudjedstvu

VIDEO: Skandal u Sloveniji! Sudački previd velikanima uskratio plasman u Europu

Željko Janković
12.05.2026.
u 23:07

Nastala je velika frka, posebice što su se pobunili u Olimpiji i Mariboru, budući da je ishod spomenute utakmice izravno utjecao na njihove pozicije za plasman u Europu sljedeće sezone - kazao nam je Dejan Mitrović, novinar slovenske Ekipe

Sporne sudačke odluke nisu česta tema samo u hrvatskom ligaškom nogometu. U posljednje vrijeme česta je to pojava i kod naših susjeda Slovenaca. Naime, sporna odluka o jedanaestercu u sudačkoj nadoknadi odlučila je utakmicu između Brava i Radomlja. Sudac Alen Borošak je nakon intervencije VAR-a dosudio kazneni udarac za Bravo, što je izazvalo burne reakcije u slovenskoj nogometnoj javnosti.


U 93. minuti nogometaš Brava, Venuste Baboula, krenuo je na loptu istovremeno s vratarom Radomlja, Samom Pridgarom. Baboula je obišao vratara i poslao loptu pored gola u vanjski dio mreže, pri čemu je došlo do neizbježnog kontakta s vratarom.
Glavni sudac Alen Borošak je nakon pregleda snimke na VAR monitoru naknadno dosudio jedanaesterac, iako je Baboula već završio akciju i nije tražio prekršaj. Spornu situaciju možete pogledati OVDJE.


Precizan s bijele točke bio je Admir Bristrić, čime je Bravo u zadnjim trenucima utakmice slavio rezultatom 2:1.
Stručni komentatori i navijači u Sloveniji oštro su kritizirali odluku. Mnogi smatraju da je intervencija VAR-a bila prestroga jer se radilo o prirodnom nogometnom kontaktu, a ne o "jasnoj i očiglednoj pogrešci". To je ponovno pokrenulo rasprave o dosljednosti korištenja VAR tehnologije u slovenskoj ligi.


Pobjeda Brava nad Radomljem, ostvarena upravo tim kontroverznim jedanaestercem, imala je dramatičan rasplet za druge klubove. Zbog te sudačke odluke Olimpija je izgubila sve izglede za plasman u europska natjecanja, a epilog je izazvao val nezadovoljstva i burne reakcije javnosti.  

- Nastala je velika frka, posebice što su se pobunili u Olimpiji i Mariboru, budući da je ishod spomenute utakmice izravno utjecao na njihove pozicije za plasman u Europu sljedeće sezone. Budući da su Bravo i Radomlje odigrali utakmicu ranije, znalo se da su Olimpija i Maribor ispali iz Europe. Iako, Mariboru bi, čak i u slučaju pobjede u derbiju s Olimpijom, trebala pomoć Olimpije. No, složit ćete se, do takve pomoći ne bi došlo. To vam je kao da bi Dinamo ili Hajduk u toj situaciji tražili uzajamnu pomoć. Bila je to dosta aktualna tema, u glavnoj televizijskoj emisiji, koja se bavi ocjenama suđenja, dosta se o tome pričalo. Jedanaesterac je zaista bio čudan. To još u Sloveniji nismo vidjeli, da se VAR uključi nakon što je akcija završena. Pitanje je je li igrač bio nagrađen što odmah nije pao nakon spomenutog kontakta. Inače, u Sloveniji smo poznati po dobrom suđenju, no ove je sezone bilo nekoliko čudnih situacija. Naši suci u Europi sude dobro, a u domaćoj ligi malo lošije. Logično, odmah se pojavljuju priče i teorije urote, što je za ovo naše podneblje na Balkanu česta pojava. Doduše, malo je fokus s te teme skrenuo prekinuti derbi - kazao nam je Dejan Mitrović, novinar slovenske Ekipe.

Spornu sudačku odluku komentirao je i Robert Krajnc, potpredsjednik slovenske sudačke komisije: 


- Takve jedanaesterce ne želimo gledati i za mene je to pogreška suca. Ja nikada ne bih dosudio takvu najstrožu kaznu. Pogriješio je i VAR sudac što je uopće pozvao suca zbog ovakve situacije. Za mene to nije jedanaesterac...

