Večeras pada odluka o tituli rukometnog prvaka? Igra se derbi između Nexea i Zagreba

U Našicama se večeras (20 sati, MAXSport 2) igra veliki rukometni derbi Paket24 Premijer lige za prvaka Hrvatske. U goste RK Nexe Našice dolazi RK Zagreb, a riječ je o klubovima koji posljednjih 17 godina odlučuju o naslovu. Naime, od 2009. do danas Zagreb je osvajao naslove, a Našičani druga mjesta.

Ove sezone klub iz Slavonije nije dobro startao u Ligi za prvaka. Već imaju dva poraza pa su trenutačno na tablici tek četvrti sa samo četiri boda. Ispred njih su Zagreb s osam bodova te Sesvete i Gorica, koji su jučer igrali međusobno. Ako Našičani večeras izgube, postoji realna šansa da ove sezone ne ugledaju finale doigravanja. Doduše, u drugom dijelu sezone u goste im dolaze svi osim Zagreba i Trogira.

– Nadam se da će naša dvorana opet biti puna i da će nas naši navijači bodriti u što većem broju. Europska priča nakratko se zatvara i okrećemo se hrvatskom prvenstvu. Mislim da s puno optimizma dočekujemo derbi protiv Zagreba i, kako volim reći, idemo se baciti na glavu. Nažalost, nećemo biti kompletni, ali od kukanja nema ništa. Tko je tu – tu je. Zdravi će biti u sastavu, a oni koji ne budu sto posto spremni, neće konkurirati jer ne želimo ništa riskirati. Pokazali smo da i bez njih možemo i nadam se da ćemo se predstaviti domaćoj publici u najboljem svjetlu pa ćemo vidjeti na kraju što će nam to donijeti. Naravno, motivacije neće nedostajati, igramo protiv uistinu odličnog protivnika. Zagreb je Zagreb, svi znamo tko su i što su i ne treba previše trošiti riječi na njih. Trebamo se okrenuti sami sebi, gledati na svoju izvedbu i, budemo li ispunili sve zadatke koje smo si zacrtali, mislim da se možemo nadati dobrom rezultatu – rekao je Saša Barišić Jaman, trener Našičana.

Boris Dvoršek, trener Zagreba, odmarao je neke igrače u Danskoj kako bi bili što odmorniji za večerašnji derbi.

– Iza nas su četiri teška tjedna s osam odigranih utakmica, što u Ligi prvaka što u prvenstvu Hrvatske. Deveta utakmica u nizu slijedi večeras, za nas daleko najvažnija, ona za koju smo se najviše pripremali. Očekujem dobar i lijep rukomet, dupke ispunjenu dvoranu, sjajnu atmosferu i, naravno, našu pobjedu. Mi smo zadnjom utakmicom u Danskoj dobili dvije stvari. Jedna je ta što smo razigrali sve svoje igrače i dali minutažu nekima koji do sada nisu toliko igrali, a u isto vrijeme osvježili smo Gojuna, Karačića, Klaricu i Glavaša, koji tamo nisu bili s nama. Ne treba zaboraviti ni Abdoua, koji nije imao pravo nastupa, tako da ćemo danas imati njih petoricu potpuno osvježene na raspolaganju.

Pobjedom u Našicama riješili bismo dosta toga i napravili veliki korak prema obrani titule. Žestoko se spremamo, maksimalni fokus je na toj utakmici, što pokazuje i naš dolazak u Slavoniju već u subotu. Osim Przytule, koji se razbolio u Danskoj, svi ostali su zdravi i spremni za derbi. Treba nam ponajprije dobra izvedba u obrani, dobra energija i trka te miran i koncentriran napad. Vjerujem u svoju ekipu i da ćemo se mi u nedjelju veseliti kada utakmica završi – rekao je Dvoršek i dodao:

– Što se domaćina tiče, oni imaju i zaslužuju naš maksimalni respekt. Imali su određenih problema na otvaranju Lige za prvaka Hrvatske, gdje su izgubili u Gorici i Sesvetama, ali u posljednje vrijeme opet su se podigli. Pobjede nad Dugim Selom u gostima i Hannoverom kod kuće puno su im značile. Takve pobjede dižu ekipu na višu razinu, tako da ih očekujemo maksimalno motivirane. Što se tiče njihova sastava i tko im eventualno neće moći igrati, to me ni najmanje ne zanima. Mi se spremamo kao da su svi zdravi i da nas dočekuju u punom sastavu. Meni je bitno da smo mi zdravi i da smo svjesni težine te utakmice – zaključio je Dvoršek.

Domaćinu će najviše nedostajati Tin Lučin, koji će zbog ozljede preskočiti i dvije reprezentativne utakmice protiv Švicarske.

– Nakon europskog ciklusa vraćamo se domaćem prvenstvu. Utakmice protiv Zagreba su utakmice sezone, to su susreti koji se čekaju s nestrpljenjem. Ako nastavimo putem kojim smo krenuli i ponovimo izvedbu kakvu smo imali protiv Hannovera u europskoj utakmici, mislim da se imamo čemu nadati i da možemo do bodova na domaćem parketu. U posljednjoj smo utakmici pokazali svoje pravo lice, pokazali smo da možemo i ako nastavimo tim putem, sigurno će nam se događati sve bolje stvari – rekao je Lucian Krajcar, koji mijenja Lučina na poziciji lijevog vanjskog pucača.