Sedam golova Cindrića u porazu Veszprema u zadnjem kolu

Hrvatski rukometni reprezentativac Luka Cindrić je sa sedam golova bio najbolji strijelac Veszprema u 33-38 domaćem porazu od Aalborga u susretu zadnjeg, 14. kola skupine A Lige prvaka, dok je kapetan hrvatske reprezentacije Ivan Martinović dodao dva gola za mađarski sastav.

Veszprem je natjecanje u skupini okončao na petom mjestu sa 14 bodova te će u prvom krugu nokaut faze igrati protiv Paris SG-a koji je zauzeo četvrto mjesto u skupini B.

Po dvije prvoplasirane momčadi iz obje skupine plasirale su se izravno u četvrtfinale, dok će sastavi koji su završili između trećeg i šestog mjesta u međurundu.

REZULTATI 14. KOLA,

Skupina A:

Kolstad - Kielce 26-27

Veszprem - Aalborg 33-38

Fuchse Berlin - Nantes 34-37

Sporting - Dinamo Bukurešt 30-29

TABLICA:

1. Fuchse Berlin 14 11 0 3 470-433 22

2. Aalborg 14 10 1 3 457-407 21

------------------------------------------------

3. Kielce 14 8 1 5 456-451 17

4. Nantes 14 8 0 6 456-416 16

5. Veszprem 14 7 0 7 471-449 14

6. Sporting 14 7 0 7 465-476 14

------------------------------------------------

7. Dinamo Bukurešt 14 2 0 12 395-430 4

8. Kolstad 14 2 0 12 386-494 4

Skupina B:

Igrano u srijedu:

GOG Gudme - Zagreb 33-28

Wisla Plock - Pick Szeged 30-30

Barcelona - Pelister 47-27

Paris SG - Magdeburg 34-26

TABLICA:

1. Barcelona 14 13 0 1 492-382 26

2. Magdeburg 14 11 1 2 457-408 23

------------------------------------------------

3. Wisla Plock 14 8 2 4 424-410 18

4. Paris SG 14 6 1 7 424-410 13

5. GOG Gudme 14 6 1 7 443-468 13

6. Pick Szeged 14 5 1 8 428-424 11

------------------------------------------------

7. Pelister 14 2 2 10 369-447 6

8. Zagreb 14 1 0 13 375-459 2