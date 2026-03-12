Naši Portali
LIGA PRVAKA

Sedam golova Cindrića u porazu Veszprema u zadnjem kolu

VL
Autor
12.03.2026.
u 22:43

Po dvije prvoplasirane momčadi iz obje skupine plasirale su se izravno u četvrtfinale, dok će sastavi koji su završili između trećeg i šestog mjesta u međurundu

Hrvatski rukometni reprezentativac Luka Cindrić je sa sedam golova bio najbolji strijelac Veszprema u 33-38 domaćem porazu od Aalborga u susretu zadnjeg, 14. kola skupine A Lige prvaka, dok je kapetan hrvatske reprezentacije Ivan Martinović dodao dva gola za mađarski sastav.

Veszprem je natjecanje u skupini okončao na petom mjestu sa 14 bodova te će u prvom krugu nokaut faze igrati protiv Paris SG-a koji je zauzeo četvrto mjesto u skupini B.

Po dvije prvoplasirane momčadi iz obje skupine plasirale su se izravno u četvrtfinale, dok će sastavi koji su završili između trećeg i šestog mjesta u međurundu.

REZULTATI 14. KOLA,
Skupina A:
Kolstad - Kielce                26-27
Veszprem - Aalborg              33-38
Fuchse Berlin - Nantes          34-37
Sporting - Dinamo Bukurešt      30-29 
TABLICA:
1. Fuchse Berlin      14  11  0   3  470-433  22
2. Aalborg            14  10  1   3  457-407  21
------------------------------------------------
3. Kielce             14   8  1   5  456-451  17
4. Nantes             14   8  0   6  456-416  16
5. Veszprem           14   7  0   7  471-449  14
6. Sporting           14   7  0   7  465-476  14
------------------------------------------------
7. Dinamo Bukurešt    14   2  0  12  395-430   4
8. Kolstad            14   2  0  12  386-494   4

Skupina B:
Igrano u srijedu:
GOG Gudme - Zagreb                  33-28 
Wisla Plock - Pick Szeged           30-30
Barcelona - Pelister                47-27
Paris SG - Magdeburg                34-26
TABLICA:
1. Barcelona          14  13  0   1  492-382  26
2. Magdeburg          14  11  1   2  457-408  23
------------------------------------------------
3. Wisla Plock        14   8  2   4  424-410  18
4. Paris SG           14   6  1   7  424-410  13
5. GOG Gudme          14   6  1   7  443-468  13
6. Pick Szeged        14   5  1   8  428-424  11
------------------------------------------------
7. Pelister           14   2  2  10  369-447   6
8. Zagreb             14   1  0  13  375-459   2
Ključne riječi
Luka Cindrić Liga prvaka rukomet

