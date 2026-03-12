Sedam golova Cindrića u porazu Veszprema u zadnjem kolu

Hrvatski rukometni reprezentativac Luka Cindrić je sa sedam golova bio najbolji strijelac Veszprema u 33-38 domaćem porazu od Aalborga u susretu zadnjeg, 14. kola skupine A Lige prvaka, dok je kapetan hrvatske reprezentacije Ivan Martinović dodao dva gola za mađarski sastav.
Veszprem je natjecanje u skupini okončao na petom mjestu sa 14 bodova te će u prvom krugu nokaut faze igrati protiv Paris SG-a koji je zauzeo četvrto mjesto u skupini B.
Po dvije prvoplasirane momčadi iz obje skupine plasirale su se izravno u četvrtfinale, dok će sastavi koji su završili između trećeg i šestog mjesta u međurundu.
REZULTATI 14. KOLA,
Skupina A:
Kolstad - Kielce 26-27
Veszprem - Aalborg 33-38
Fuchse Berlin - Nantes 34-37
Sporting - Dinamo Bukurešt 30-29
TABLICA:
1. Fuchse Berlin 14 11 0 3 470-433 22
2. Aalborg 14 10 1 3 457-407 21
------------------------------------------------
3. Kielce 14 8 1 5 456-451 17
4. Nantes 14 8 0 6 456-416 16
5. Veszprem 14 7 0 7 471-449 14
6. Sporting 14 7 0 7 465-476 14
------------------------------------------------
7. Dinamo Bukurešt 14 2 0 12 395-430 4
8. Kolstad 14 2 0 12 386-494 4
Skupina B:
Igrano u srijedu:
GOG Gudme - Zagreb 33-28
Wisla Plock - Pick Szeged 30-30
Barcelona - Pelister 47-27
Paris SG - Magdeburg 34-26
TABLICA:
1. Barcelona 14 13 0 1 492-382 26
2. Magdeburg 14 11 1 2 457-408 23
------------------------------------------------
3. Wisla Plock 14 8 2 4 424-410 18
4. Paris SG 14 6 1 7 424-410 13
5. GOG Gudme 14 6 1 7 443-468 13
6. Pick Szeged 14 5 1 8 428-424 11
------------------------------------------------
7. Pelister 14 2 2 10 369-447 6
8. Zagreb 14 1 0 13 375-459 2