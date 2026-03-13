Sigurdsson u problemima uoči okupljanja reprezentacije: Otkazala mu četiri standardna igrača

Hrvatska rukometna reprezentacija okuplja se po prvi puta nakon što je u siječnju osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Hrvatska je tim uspjehom osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo sljedeće godine pa tako preskače posljednja dva kvalifikacijska ciklusa.

Ipak, izbornik Dagur Sigurdsson odlučio je koristiti reprezentativne stanke za dodatno uigravanje momčadi. Tako će svjetski viceprvaci sljedećeg tjedna odigrati dvije prijateljske utakmice sa Švicarskom. Prva utakmica na rasporedu je 19- ožujka u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru, a dva kasnije reprezentacije će se ponovno susresti u Osijeku.

Sigurdsson je prošlog tjedna objavio popis reprezentativaca na koje računa za tu utakmicu, ali sada se suočava s problemima. Čak četiri standardna reprezentativca otkazali su nastup u prijateljskim utakmicama:

- Zbog ozljeda će nadolazeće okupljanje propustiti Marin Šipić, Mateo Maraš i Tin Lučin te Marko Mamić koji je zbog privatnih razloga (očekuje dolazak prinove u obitelji) dobio slobodno - objavio je Hrvatski rukometni savez.

Na popisu su tako ostali:

Vratari: Dominik Kuzmanović - VfL Gummersbach, Matej Mandić - SC Magdeburg, Dino Slavić - Limoges Handball

Krila: David Mandić - MT Melsungen, Marin Jelinić - OTP Bank - Pick Szeged, Mario Šoštarić - OTP Bank - Pick Szeged, Filip Glavaš - RK Zagreb

Lijevi vanjski: Zvonimir Srna - Montpellier Handball, Leon Ljevar - RD LL Grosist Slovan, Diano Neris Ćeško - RK Izviđač

Srednji vanjski: Luka Cindrić - One Veszprém KC, Ivan Martinović - One Veszprém HC, Ivano Pavlović - RK Zagreb

Desni vanjski: Luka Lovre Klarica - RK Zagreb, Patrik Martinović - Kadetten Schaffhausen