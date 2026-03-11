Zagreb bez nekoliko zvijezda danas gostuje u Danskoj, trener sve karte baca na veliki derbi

Rukometaši Zagreba danas u danskom Svendborgu igraju posljednju utakmicu ovosezonske elitne skupine EHF Lige prvaka. Utakmica protiv GOG Håndbolda na rasporedu je u 18.45 sati. Zagrebaši kolo prije kraja imaju samo dva boda na svom kontu, a do njih su došli domaćom pobjedom protiv Eurofarm Pelistera. S druge strane, GOG ima 11 bodova i trenutačno je peti na tablici. No vrlo lako mogli bi preskočiti Paris Saint-Germain, koji ima samo bod više, ali i puno težeg suparnika u posljednjem kolu. Naime, Parižani igraju kod kuće protiv Magdeburga, aktualnog osvajača Lige prvaka.

Razigrati ostatak ekipe

– Cilj je uvijek odigrati malo bolje nego u zadnjoj utakmici i s takvim mislima otputovali smo u Dansku. Treba odmah reći da smo u Zagrebu ostavili kapetana Jakova Gojuna, Igora Karačića, Luka Lovre Klaricu i Filipa Glavaša koji će malo napuniti baterije i uz pomoć kondicijskog trenera Šime Tomaševića spremati se za ono što nam slijedi krajem tjedna, a to je derbi s Nexeom u Našicama. U fokusu nam je ova utakmica u Danskoj, ali svakako moramo razmišljati i o tome da u nedjelju igramo najveći derbi hrvatskog rukometa. Koliko su pojedini igrači zaslužili odmor, toliko su i neki drugi zaslužili priliku. Želimo razigrati cijelu ekipu, jer do kraja sezone moramo moći računati na sve naše igrače – rekao je Boris Dvoršek, trener Zagreba, dodavši:

– Što se naših suparnika tiče, mogu reći da je riječ o fenomenalnoj ekipi koja igra brz rukomet i posebno se podigla u ovom drugom dijelu Lige prvaka koji se igra u veljači i ožujku. Njihova pobjeda na gostovanju u Szegedu bila je vrlo impresivna, riječ je o velikom rezultatu. Krasi ih puno trke, postižu i mnogo pogodaka, ali treba reći da uz takvu igru primaju i puno golova. Imaju sjajnog srednjeg i desnog vanjskog, fantastičnu tranziciju, ali i neke rupe u obrani koje ćemo mi pokušati iskoristiti. Želja nam je da borbenost, pristup, motivacija i htijenje budu na najvišem mogućem nivou. Vjerujem u ekipu koju smo poveli na ovo gostovanje i želim da svi dobiju svoje minute. Nadam se da će ih iskoristiti najbolje što mogu, a to će nam svakako dobro doći za završnicu hrvatske lige i kupa koji nas čekaju – zaključio je Dvoršek.

Čeka nas puno trke

Davor Ćavar, lijevo krilo Zagreba, naglasio je:

– Utakmica je zahtjevna, protivnik izuzetno jak, a mi dolazimo u nešto izmijenjenom sastavu. Unatoč tomu, želimo dati sve od sebe da pokažemo što i koliko možemo. Sezona u Ligi prvaka bila je turbulentna, ali želimo se u ovoj posljednjoj utakmici pokazati u najboljem mogućem svjetlu. Što se GOG-a tiče, imaju tipičnu skandinavsku igru s jako puno trke, odličnom tranzicijom i jako dobro uigranom igrom sedam na šest. Ako želimo izvući pozitivan rezultat, morat ćemo zaustaviti njihovu trku i tranziciju.