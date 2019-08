Ferencváros - posrnuli klub kojeg su na noge podigli Orban i politika

Ferencváros ili Fradi, kako ga narod zove, najpopularniji je i najtrofejniji mađarski nogometni klub, ali je u ovom stoljeću proživio teško razdoblje oskudice i boravka u drugoj ligi prije nego što ga je podigao - premijer Viktor Orbán!

Osnovan 1899. u istoimenom devetom budimpeštanskom okrugu (u prijevodu: Franjograd), nekoć je bio europska velesila, ali je osamdesetih potonuo u prosjek zajedno s ostalim mađarskim nogometom.

Ferencváros i Dinamo imaju štošta zajedničkog. Modri su se 1963. uvrstili u svoj prvi finale Kupa velesajamskih gradova dvostrukom pobjedom nad zeleno-bijelima, 1:0 u Budimpešti i 2:1 u Zagrebu.

Fradi je, kao i Dinamo, osvojio Kup velesajamskih gradova, ali dvije godine prije njega. U finalu 1965. igranom u jednoj utakmici svladao je Juventus na Comunaleu pred 65.000 gledatelja s 1:0. Tri godine kasnije minimalno je poražen u finalu istog natjecanja od Leedsa, kluba koji je 1967. bio Dinamova žrtva.

Prvi pokorili Anfield

Kakva je Ferencváros bio marka govori i podatak da je 1968. postao prvi klub koji je pokorio Anfield pobijedivši Liverpool u obje utakmice. Bilo je to doba znamenitog napadača Flóriána Alberta, kojeg je France Football 1967. nagradio Zlatnom loptom.

Nisku jakih europskih nastupa Fradi je nastavio 1972., kad je ostao za jedan gol kratak protiv Wolverhamptona u borbi za finale Kupa Uefe. U sezoni 1974./1975. još je jednom preskočio Liverpool i zakoračio u finale Kupa kupova, gdje ga je nokautirao kijevski Dinamo s Olegom Blohinom.

U kasnijim desetljećima Zeleni orlovi nisu više letjeli tako visoko, osim što su se 1995./1996. probili u grupnu fazu Lige prvaka. Tada su loše prošli, ali su se njihovi desno orijentirani ultrasi “proslavili” vrijeđanjem Ajaxa zbog židovskih korijena.

Iako je nastavio redovito osvajati domaće trofeje, klub je početkom stoljeća krivnjom nespretne uprave počeo tonuti u dugove. Prijelomni je trenutak nastupio u ljeto 2004., kad je ispao od Sparte u zadnjem pretkolu Lige prvaka premda je u sudačkoj nadoknadi držao pozitivan ishod.

Prokockavši spasonosnu Uefinu nagradu, dvije godine kasnije izgubio je prvoligašku licenciju i našao se u drugom razredu prvi put nakon 105 godina.

U veljači 2008., britanski bogataš Kevin McCabe, vlasnik Sheffield Uniteda, kupio je klub, stadion i dugove, pomogavši mu da se 2009. vrati u prvu ligu. Međutim, pravi je preporod nastupio tek 2011. kad je država otkupila klub i stadion od McCabea, krenuvši u ambicioznu rekonstrukciju na svim nivoima.

Na sugestiju nogometnog fanatika Orbána, Vlada je financirala gradnju novog stadiona Groupama Aréna po cijeni od 48 milijuna eura. Novi je teren otvoren u kolovozu 2014. u prijateljskom dvoboju s Chelseajem, a navijači su 2016. na njemu proslavili prvi ligaški naslov i kup u novoj eri.

Prošlog je ljeta Thomas Doll zamijenjen Ukrajincem Sergijem Rebrovom, bivšim članom udarnog dvojca koji je činio s Andrijem Ševčenkom. Rebrov je proljetos doveo Orlove do jubilarnog, 30. naslova i usmjerio ih u kvalifikacije za LP, u kojima su prebrodili Ludogorec i Vallettu.

Koliko je Ferencváros ozbiljan državni projekt govori i podatak da je na čelu njegove uprave od 2011. Orbánov stranački kolega i parlamentarac Gábor Kubatov. Jedan od glavnih stratega vladajućeg Fidesza i voditelj uspješnih izbornih kampanja, glasovit je po tome što se u 13 godina zastupničkog mandata ukupno jednom javio za riječ u parlamentu.

Hrvatsko-mađarski obračuni

Izbor Ferencvárosa za državni klub na prvi pogled iznenađuje one koji znaju da je Orbán navijač MOL Fehérvára, čuvenijeg po starom imenu Videoton. Razumije se da je i Fehérvár u nekoliko navrata primio izdašnu pomoć države, no on je svejedno provincijski klub, a Fradi je budimpeštanska perjanica i predstavnik mađarskog nacionalizma, koji zastupa i Orbánova vlada.

Bitka Dinama i Ferencvárosa lijepo se uklapa u hrvatsko-mađarski nogometni rat, u kojemu sudjeluju i reprezentacije.

Prvo je odmjeravanje pripalo sjevernim susjedima, koji su proljetos skršili Vatrene s 2:1. Sada će vodeći klubovi dviju zemalja signalizirat čiji je nogomet trenutačno u boljem stanju: onaj iza kojega čvrsto i strastveno stoji država, ili onaj za koji njegova država ne mari.

Inače, ono što je Zelenim orlovima danas vrlina, nekoć im je bila mana: u rano vrijeme komunizma omiljeni klubovi vlastodržaca bili su Honvéd i Újpest, a Ferencváros je između 1951. i 1956. prisilno nosio ime Kinizsi i crvene dresove, koji su svojom simbolikom iritirali navijače.

Poslije propalog ustanka i krvave sovjetske intervencije 1956. pobjednici su u upravu postavili lojalne kadrove i vratili mu ime, no klub nije bio miljenik politike do pada komunizma 1989.

