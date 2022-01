Fenomenalna Antonia u 2021. skočila za 822 mjesta, a u 2022. bi željela barem u Top 200

Hrvatski tenis ima prošlost, ima sadašnjost, ali i budućnost. Svjedoče o tome i poreci naših tenisača i tenisačica i to ne samo u konkurenciji parova nego i u pojedinačnoj konkurenciji kojom ćemo se danas malo više pozabaviti. Iako je 2021. bila godina ozljeda (Donna Vekić kraće, a Borna Ćorić dulje razdoblje, manjih problema imali su i drugi, poput Jane Fett ili Tee Bošković), pozicije s kojih su naši mušketiri i mušketirke ušli u 2022. vrlo su obećavajuće.

Mladi napreduju

Nisu na razini godina kada smo imali drugog ili trećeg tenisača na ATP listi (Goran Ivanišević, pa Ivan Ljubičić i Marin Čilić) ili četvrtu tenisačicu na WTA listi (Iva Majoli), ali su respektabilni. A raduje nas da u Top 10 najboljih renkinga Hrvata čak šest mjesta zauzimaju mladi, oni koji dolaze i koji će još popravljati svoje plasmane.

Prednjači među njima 18-godišnja Orehovčanka (članica TK Franjo Punčec iz Čakovca) Antonia Ružić. U godini u kojoj je postala europska juniorska prvakinja (za igračice do 18 godina), Međimurka je uspjela zaraditi i dovoljno bodova na profesionalnim turnirima da na WTA listi dođe do sjajne 336. pozicije, ali kad se tenisačice sagleda prema dobnim kategorijama (i uvaži se njihova mladost i potencijal) Antonia je u kategoriji svojih vršnjakinja i mlađih tenisačica na sjajnom devetom mjestu. I jedina se od Hrvatica i Hrvata može pohvaliti da je u Top 10 svjetskog tenisa.

Petra Marčinko (16) je doduše prva juniorka svijeta, ali mi sada imamo u vidu profesionalni tenis i seniorsku konkurenciju. Malo iza Ružić je Splićanin Duje Ajduković (20), koji se u kategoriji do 21 godine nalazi na 15. mjestu i, recimo to tako, najveći je potencijal među tenisačima. Tu, naravno, ne zaboravljamo ni njegova sugrađanina Bornu Goju (23), ali on nas je lani oduševljavao prije svega pobjedama u Davisovu kupu. Na turnirima nije posebno blistao, malo zbog ozljede malo zbog promjene trenera. No, pokazao je da može...

Antonia se ipak s najviše zadovoljstva može osvrnuti za 2021. godinom. Osim što je u njoj osvojila naslov europske juniorske prvakinje, ona je u listopadu u dva tjedna osvojila dva (vezana) turnira nagradnog fonda od 25.000 USD te napravila impozantan niz od 12 pobjeda zaredom. U portugalskom je Lagosu, naime, morala igrati i kvalifikacije, dok je to u njemačkom Hamburgu izbjegla baš zahvaljujući uspjehu na prethodnom turniru.

Željela bih Grand Slam

Na tom putovanju do fantastičnog učinka Ružić je pobjeđivala i takve igračice kao što su Francuskinja Dodin, 92. igračica svijeta te tako prošle godine na WTA listi napravila skok od čak 822 mjesta (1158. – 336.).

– Planirali smo da 2021. uđem u Top 600. Kako smo to debelo premašili, sljedeći cilj mi je da dođem do pozicije koja će mi omogućiti igranje kvalifikacija na Grand Slam turnirima, dakle da budem među prvih 200-250 tenisačica svijeta. A što se konačnog cilja tiče: željela bih osvojiti Grand Slam naslov, to svakako! – kaže Antonia koja se ovih dana marljivo priprema za novu sezonu. Doduše, više kondicijski jer mora “pokrpati” stare ozljede. S nastupima će početi u veljači.

Pa, sretno! Antoniji, ali i svim ostalim našim tenisačima i tenisačicama. Vjerujemo da ćemo sljedeće godine pisati o još boljim plasmanima.