Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ATP DUBAI

Pavić i Arevalo spasili dvije meč-lopte u četvrtfinalu

Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
25.02.2026.
u 17:31

Drugi nositelji su s dva 'breaka' poveli 5-2 u prvom setu i iskoristili drugi gem na servisu za osvajanje prve dionice. Isti se scenarij, ali u zamijenjenim ulogama ponovio u drugom setu pa je o pobjedniku odlučivao produženi 'tie-break'

Mate Pavić i Marcelo Arevalo bili su na rubu poraza u četvrtfinalnom dvoboju parova na ATP 500 turniru u Dubaiju protiv Portugalca Francisca Cabrala i Austrijanca Lucasa Miedlera, ali su spasili dvije meč-lopte u odlučujućem 'tie-breaku' i pobjedom 6-4, 3-6, 11-9 izborili plasman u polufinale. Drugi nositelji su s dva 'breaka' poveli 5-2 u prvom setu i iskoristili drugi gem na servisu za osvajanje prve dionice. Isti se scenarij, ali u zamijenjenim ulogama ponovio u drugom setu pa je o pobjedniku odlučivao produženi 'tie-break'.

Portugalsko-austrijski par imao početnu prednost od 4-1, ali su Pavić i Arevalo nizom od četiri poena izbrisali zaostatak. Kod vodstva 8-7 Cabral i Miedler su osvojili poen na servis suparnika i došli do dvije meč-lopte. Drugi nositelji su prvu spasili na servisu, a drugu kad je početni udarac bio na strani suparnika. I sljedeća dva poena su otišla na Pavićevu i Arevalovu stranu, čime su došli do pobjede i drugog uzastopnog polufinala na ATP 500 turnirima.

U Rotterdamu su ostali bez finala, a u Dubaiju će im na putu prema meču za trofej stajati pobjednici iz dvoboja talijanskog para Bolelli - Vavassori i češkog dvojca Nouza - Rikl.
Ključne riječi
tenis Marcelo Arevalo Mate Pavić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!