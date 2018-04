Fedor: Uzdrmao me? Ne sjećam se, sve se dogodilo jako brzo!

Fedor Emelianenko (41) je u prvoj rundi nokautirao Franka Mira (38) i plasirao se u polufinale Bellatorova Grand Prixa. Rus je bio odlično raspoložen na konferenciji za medije jer ovo je bio veliki dan u njegovoj karijeri.

Pobjedom je na neki način isprao dio sramote sa svojih 'američkih poraza' te nastavlja dalje svoj put u turniru, s krajnjim ciljem osvajanja Bellatorovog teškaškog pojasa, piše Fightsite.

- U ovim trenucima osjećam veliku sreću i zadovoljstvo. Hvala Bogu da sam pobijedio - rekao je Fedor.

Sve je trajalo manje od minute, no tijekom tog vremena se vidjelo puno toga. Nakon samo desetak sekundi Fedor je završio na koljenima nakon jednog krošea Mira i činilo se da je u problemima, ali se brzo uspio osoviti na noge i vratiti u borbu. Upitan je nešto o toj situaciji.

- Bilo je sve u trenutku, ne sjećam se da sam bio uzdrman. Znam da sam se našao kratko na podu, ali brzo sam se digao - rekao je ruski borac, te objasnio:

- Ne mogu reći da je borba prošla onako kako sam planirao jer ipak sam primio udarac i ne sjećam se nekih stvari, no na kraju je sve završilo jako dobro po mene. Ništa me ne boli i osjećam se odlično.

Hvali svog protivnika te smatra da je Mir došao dobro pripremljen.

- Frank je svakako velik borac, jako dobro razmišlja u borbi, dugo je bio na vrhu te mislim kako je i danas još uvijek jako dobar borac - dodao je Fedor.

Ova pobjeda za njega znači mnogo kao i navijačima koji ga godinama prate. Oni su ostali uz njega i u najtežim danima karijeri. Upravo ti ljudi su ono što ga tjera prema naprijed.

- Sjajno je doći do pobjede, no još je ljepše vidjeti koliko ljudi zajedno sa mnom prolazi kroz sve to, koliko i njima znači ovakva pobjeda. Tako bih htio svima zahvaliti na svoj podršci koju mi pružaju i sjajno je znati da te toliko ljudi podržava.

Novinari su bili znatiželjni te su pitali Fedora je li istina da ga je uoči borilačkog spektakla posjetio FBI.

- Sve je bilo u redu, nije me to smetalo - rekao je Fedor.

Jedan ga je novinar u šali pitao jesu li ga optužili da je špijun, na što se ruski borac samo nasmijao i rekao da nisu.