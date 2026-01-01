City kiksao i propustio se približiti Arsenalu, Gvardiol promašio šansu za pobjedu

Posljednje četiri utakmice 19. kola engleskog nogometnog prvenstva završile su bez pobjednika, pri čemu na tri susreta nije bilo niti golova. Sunderland je odigrao 0-0 protiv Manchester Cityja, golova nije bilo niti na susretu Liverpool - Leeds United, te Brentford - Tottenham.

City je propustio priliku nastaviti pritisak na Arsenal, dok je Liverpool propustio priliku približiti se vodećima. Ovakvim ishodima najzadovoljniji mogu biti na Emiratesu, jer "Topnici" sada imaju četiri boda više od "Građana".

City je već u sedmoj minuti zatresao suparničku mrežu, no pogodak Bernarda Silve je poništen zbog zaleđa. Gosti su dominirali u posjedu, međutim nisu uspjeli slomiti obranu Sunderlanda.

Joško Gvardiol je ušao u igru u 57. minuti umjesto Nice O'Reillyja, a u 75. minuti je bio vrlo blizu gola, no pogodio je okvir gola. Mateo Kovačić je još uvijek izvan stroja zbog ozljede.

Liverpool je nulom protiv Leedsa prekinuo niz od četiri uzastopne pobjede u svim natjecanjima, dok je Leeds United produžio niz bez poraza na šest kola.

Najbliže vodstvu bili su gosti u 82. minuti kada je Dominic Calvert-Lewin zatresao mrežu, ali je radost navijača Leedsa kratko trajala jer je pogodak poništen zbog zaleđa.

Golova nije bilo niti u susretu između Brentforda i Tottenhama, dok su Crystal Palace i Fulham odigrali 1-1.

Domaćin je poveo u 39. minuti golom Jeana-Phillippea Matete, a izjednačio je Tom Cairney u 80. minuti. Hrvatski reprezentativac Borna Sosa je za Palace zaigrao od sudačke nadoknade.

Crystal Palace i Fulham imaju po 27 bodova, a drže deveto i deseto mjesto.

Na ljestvici vodi Arsenal sa 45 bodova, Manchester City je drugi sa 41 bodom, dok je Aston Villa treća sa 39 bodova.