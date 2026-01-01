Naši Portali
OZLIJEDIO SE

Najbolji košarkaš Chicago Bullsa Josh Giddey pauzira dva tjedna

NBA: Minnesota Timberwolves at Chicago Bulls
Foto: David Banks/REUTERS
VL
Autor
Hina
01.01.2026.
u 23:45

Australski košarkaš ozlijedio se u ponedjeljak u susretu protiv Minnesota Timberwolvesa, napustivši teren u trećoj četvrtini.

Najbolji košarkaš Chicago Bullsa ove sezone Josh Giddey pauzirat će barem dva tjedna zbog istegnuća zadnje lože lijeve noge, objavili su američki mediji.

Australski košarkaš ozlijedio se u ponedjeljak u susretu protiv Minnesota Timberwolvesa, napustivši teren u trećoj četvrtini.  

Giddey ima prosjek od 19,2 koša, 9 asistencija i 8,9 skokova po utakmici, a Chicago se nalazi na devetom mjestu Istočne konferencije NBA lige sa 16 pobjeda i 17 poraza.
