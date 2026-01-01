Najbolji košarkaš Chicago Bullsa Josh Giddey pauzira dva tjedna

Najbolji košarkaš Chicago Bullsa ove sezone Josh Giddey pauzirat će barem dva tjedna zbog istegnuća zadnje lože lijeve noge, objavili su američki mediji.
Australski košarkaš ozlijedio se u ponedjeljak u susretu protiv Minnesota Timberwolvesa, napustivši teren u trećoj četvrtini.
Giddey ima prosjek od 19,2 koša, 9 asistencija i 8,9 skokova po utakmici, a Chicago se nalazi na devetom mjestu Istočne konferencije NBA lige sa 16 pobjeda i 17 poraza.
