Bellator nije razočarao! Sjajne borbe na Cro Copovom eventu

Sinoć je iz Bellatora stigao službeni i kompletni popis borbi za njihov jubilarni 200. event.

Kao što već znamo, 25. svibnja ćemo u londonskoj SSE Areni gledati i legendarnog Mirka Filipovića koji će se u svojoj 51. profesionalnoj MMA borbi pokušati revanširati Royu Nelsonu za poraz iz 2011. godine, piše Fightsite.

Iste večeri svoj će pojas u srednjoj po četvrti put zaredom pokušati obraniti Brazilac Rafael Carvalho, a s druge strane će mu u tom meču stajati jedan od najboljih boraca te kategorije – Gegard Mousasi.

Dodatnu atraktivnost priredbi sigurno će donijeti i uvijek uzbudljivi Michael ‘Venom’ Page svojim obračunom s bivšim izazivačem Davidom Rickelsom. Osim njih, glavni dio programa uveličat će i nastup Phila Davisa kojem će se suprotstaviti Linton Vassel te borba Aarona Chalmersa i Asha Griffithsa.

Bellator 200

Mirko Cro Cop vs. Roy Nelson

Rafael Carvalho vs. Gegard Mousasi

Michael Page vs. David Rickels

Phil Davis vs. Linton Vassell

Aaron Chalmers vs. Ash Griffiths



Uvodne borbe

Anastasia Yankova vs. Kate Jackson

Mike Shipman vs. Carl Noon

Ryan Scope vs. Martyn Harris

Anatoly Tokov vs. Vladimir Filipovic

Daniel Crawford vs. Pedro Carvalho

Charlie Ward vs. Louis King

Jeremy Petley vs. Saul Rogers

Kevin Fryer vs. Costello Van Steenis

Charlie Leary vs. Tom Green

Kent Kauppinen vs. Walter Gahadza

Jahreau Shephard vs. Marcin Zywica

Chad Griffiths vs. Tom Mearns

Amir Albazi vs. Iurie Bejenari