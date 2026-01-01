David Beckham preko interneta traži oprost od sina Brooklyna

David Beckham poslao je suptilnu poruku sinu Brooklynu nakon što se nedavno pojavila informacija da su narušeni obiteljski odnosi u planetarno poznatoj obitelji.

Već nekoliko mjeseci, kultna obitelj nogometne legende Davida Beckhama suočava se s unutarnjim razdorima. Početkom prošlog mjeseca njihov najstariji sin, Brooklyn Beckham, odlučio je blokirati svoju obitelj na društvenim mrežama. Zatim je uslijedila još veća drama kada je legenda Manchester Uniteda nedavno objavio niz obiteljskih fotografija i osvrnuo se na 2025. godinu.

„Osjećam se jako sretnim što sam imao godinu koju sam imao 2025. punu trenutaka koje nikada neću zaboraviti, od svoje 50. obljetnice do viteštva (još se uvijek štipam) pa sve do osvajanja MLS-a kao vlasnik kluba. Jako sam zahvalan svojoj nevjerojatnoj supruzi, svojoj divnoj djeci, prijateljima i timu s kojim radim svaki dan, ništa ne bi bilo moguće bez vas svih. Hvala vam na nevjerojatnim uspomenama koje ću zauvijek pamtiti 2025. Victoria Beckham, Volim vas i našu djecu, napisao je Beckham.

Album fotografija ubrzo je privukao pažnju fanova jer su primijetili da Brooklyn Beckham nedostaje na njemu, što su mnogi istaknuli u komentarima. Engleski nogometni veteran ubrzo je to nadoknadio i poslao suptilnu poruku svom sinu dijeleći crno-bijeli portret na svojim Instagram Storiesima.



„Jako vas sve volim“, napisao je David Beckham uz fotografiju.

Iako nije jasno je li to potaknulo Davida Beckhama da podijeli fotografiju sa svojim najstarijim sinom, Victoria Beckham je također brzo pratila i ponovno podijelila Beckhamovu specifičnu priču s Brooklyn na svom Instagramu, unatoč tome što je bilo još nekoliko slika s njihovom djecom.

Navodno su nesuglasice unutar obitelji prethodile vjenčanju Brooklyn i Nicole Peltz 2022. Nicola je izvorno trebala nositi kreaciju Victorije Beckham, ali se na kraju odlučila za Valentina. Ubrzo su se pojavila izvješća da otmjena Spice Girl nije bila zadovoljna odlukom, što je dovelo do povrijeđenih osjećaja s obje strane.

Prema časopisu People, Victoria je nazvana "najljepšom ženom u prostoriji". To je uznemirilo mladence. Brooklyn je također nedavno preskočio proslavu 50. rođendana svog oca, što je dovelo do daljnjih nagađanja o prekidu obiteljskih odnosa.