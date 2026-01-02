Liam Rosenior glavni kandidat za klupu Chelsea

Mladi engleski nogometni stručnjak Liam Rosenior (41) glavni je kandidat za klupu Chelsea, prenose mediji na "otoku". Rosenior bi na Stamford Bridgeu trebao naslijediti Talijana Enza Marescu koji je dobio otkaz prvog dana ove godine nakon što je londonska momčad pobijedila u samo jednoj od posljednjih sedam ligaških utakmica.

Rosenior trenutačno vodi francuski Strasbourg, koji je u vlasništvu iste kompanije koja vodi i Chelsea.

"Medijski vješt, elokventan i već dobro upućen u složenosti oko vlasništva nad više klubova tvrtke BlueCo, Rosenior bi predstavljao atraktivno imenovanje za Chelsea," navode na "Otoku".

Vodio je i Hull City, dok je u Derby Countyju bio privremeni trener. Karijeru je počeo kao trener mlade momčadi Brightona. Igračku karijeru je proveo u Bristol Cityju, Fulhamu, Readingu, Hullu i Brightonu.

Londonski "Bluesi" se trenutačno nalaze na petom mjestu Premier lige.