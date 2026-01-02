Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAŽI SE TRENER

Liam Rosenior glavni kandidat za klupu Chelsea

Premier League - Tottenham Hotspur v Chelsea
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.01.2026.
u 00:03

"Medijski vješt, elokventan i već dobro upućen u složenosti oko vlasništva nad više klubova tvrtke BlueCo, Rosenior bi predstavljao atraktivno imenovanje za Chelsea," navode na "Otoku".

Mladi engleski nogometni stručnjak Liam Rosenior (41) glavni je kandidat za klupu Chelsea, prenose mediji na "otoku". Rosenior bi na Stamford Bridgeu trebao naslijediti Talijana Enza Marescu koji je dobio otkaz prvog dana ove godine nakon što je londonska momčad pobijedila u samo jednoj od posljednjih sedam ligaških utakmica.

Rosenior trenutačno vodi francuski Strasbourg, koji je u vlasništvu iste kompanije koja vodi i Chelsea.

"Medijski vješt, elokventan i već dobro upućen u složenosti oko vlasništva nad više klubova tvrtke BlueCo, Rosenior bi predstavljao atraktivno imenovanje za Chelsea," navode na "Otoku".

Vodio je i Hull City, dok je u Derby Countyju bio privremeni trener. Karijeru je počeo kao trener mlade momčadi Brightona. Igračku karijeru je proveo u Bristol Cityju, Fulhamu, Readingu, Hullu i Brightonu.

Londonski "Bluesi" se trenutačno nalaze na petom mjestu Premier lige.

Ključne riječi
Chelsea Liam Rosenior

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!