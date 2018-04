Najveći MMA portal: Je li Miočić najveći svih vremena ili Fedor?

Kako se u nogometu vode velike rasprave je li bolji Messi ili Ronaldo, Pele ili Maradona, tako se i u svijetu borilačkih sportova vode rasprave tko je najbolji borac svih vremena.

Zanimljive rasprave vode se za tešku kategoriju u kojoj odlično kotira naš borac Stipe Miočić. On je nedavno postao prvi u povijesti koji je u toj kategoriji UFC-a triput zaredom obranio pojas, zbog čega su ga mnogi proglasili i najvećim u povijesti.

Učinio je to i čelnik UFC-a Dana White, doduše nevoljko, u prvoj epizodi trenutno aktualne sezone Ultimate Fightera.

Puno je boraca kroz povijest ostavilo dubok trag, a u sadašnjim anketama iskristalizirala su se dva imena - Stipe Miočić i Fedor Emelianenko.

Rus je svojevremeno žario i palio u Japanu, mnogi su ga smatrali najvećom legendom, a svima je žao što nikada nije došao u UFC. Iako je imao dulju stanku, Fedor još uvijek nije prekinuo karijeru. Štoviše, ovog vikenda u Bellatoru se bori s Frankom Mirom, a prema nekim najavama moglo bi doći i do uzvrata s Cro Copom.

MMA Junkie, jedan od najpopularnijih MMA portala u svijetu, je zbog toga pokrenuo anketu u kojoj su tražili pitanje na to tko je najveći. Kao opcije su bili Miočić, Fedor ili netko treći.

Today's #DailyDebate question for @MMAjunkieRadio: If the sport ended today, who should be considered MMA's greatest heavyweight of all-time?