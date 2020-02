Fantastični Bogdanović sa zvukom sirene pogodio tricu za pobjedu

Bojan Bogdanović je tricom s osam i pol metara sa zvukom sirene donio pobjedu Utah Jazzu, koji je sa 114-113 slavio na gostovanju u Houstonu.

Utah je za posljednju akciju na utakmici imala 1.6 sekundi, kad je Joe Ingles ubacio loptu iz auta do najboljeg hrvatskog košarkaša, koji se digao na šut i preko ruke Jamesa Hardena pogodio tricu za pobjedu. Bogdanović je završio dvoboj s osam koševa, dva skoka i četiri asistencije.

👀 every angle of Bojan Bogdanovic's #TissotBuzzerBeater for the @utahjazz win! #ThisIsYourTime #TakeNote pic.twitter.com/O4y1WRTIOq