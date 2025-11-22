Nevjerojatan potez Filipa Zubčića, o njegovoj gesti pričat će cijeli skijaški svijet

Bio je to vrlo neuspješan dan za hrvatske skijaše. U drugoj slalomskoj utrci sezone u Svjetskom kupu nitko od trojice Hrvata nije uspio izboriti se za drugu vožnju. Ne, nisu oni bili spori nego su izletjeli u prvom laufu. Samuel Kolega, sa startnim brojem 15., proklizao je i pao na bok već kod petih vrata. Isto se dogodilo Istoku Rodešu (s brojem 31) ali tek nakon najtežeg dijela staza, nekoliko sekundi prije ciljne ravnine.

Najzanimljiviji je pak bio način na koji je otpao Filip Zubčić. Naime, on je u prvoj vožnji ostvario 22. vrijeme a time i pravo nastupa u drugoj. No, premda ga organizatori nisu diskvalificirali on je sam prijavio da nije siguran je li jedna vrata zaobišao na ispravan način i pokazalo se da nije.

Koliko god njegov nastup nije vrijedan isticanja toliko je hvale vrijedan ovaj njegov fair-play potez. Jer, mogao je Zubčić prešutjeti tu svoju dvojbu i nastupio bi u drugoj vožnji no kod Filipa je presudila fernesa i zato mu treba čestitati.

Pobijedio je, prvi put u karijeri, Francuz Paco Rassat i to ispred Belgijca Armanda Marchanta i Norvežanina Atle Lie McGratha. Pobjednik prvog slaloma, Norvežanin pod brazilskom zastavom Lucas Pinheiro Braathen bio je tek deseti a ukupni slalomski pobjednik prošle sezone Norvežanin Henrik Kristoffersen zauzeo je tek 12. mjesto.