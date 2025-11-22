Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
Potez za pohvalu

Nevjerojatan potez Filipa Zubčića, o njegovoj gesti pričat će cijeli skijaški svijet

REUTERS
Autor
Dražen Brajdić
22.11.2025.
u 14:09

U utrci punoj iznenađenja pobijedio je, prvi put u karijeri, Francuz Paco Rassat i to ispred Belgijca Marchanta a nitko od trojice hrvatskih slalomaša nije uspio završiti prvu vožnju. Kolega je proklizao na petim vratima, Rodeš pri kraju staze a Zubčić je imao 22. vrijeme ali se sam prijavio sucima

Bio je to vrlo neuspješan dan za hrvatske skijaše. U drugoj slalomskoj utrci sezone u Svjetskom kupu nitko od trojice Hrvata nije uspio izboriti se za drugu vožnju. Ne, nisu oni bili spori nego su izletjeli u prvom laufu. Samuel Kolega, sa startnim brojem 15., proklizao je i pao na bok već kod petih vrata. Isto se dogodilo Istoku Rodešu (s brojem 31) ali tek nakon najtežeg dijela staza, nekoliko sekundi prije ciljne ravnine.

Najzanimljiviji je pak bio način na koji je otpao Filip Zubčić. Naime, on je u prvoj vožnji ostvario 22. vrijeme a time i pravo nastupa u drugoj. No, premda ga organizatori nisu diskvalificirali on je sam prijavio da nije siguran je li jedna vrata zaobišao na ispravan način i pokazalo se da nije.

Koliko god njegov nastup nije vrijedan isticanja toliko je hvale vrijedan ovaj njegov fair-play potez. Jer, mogao je Zubčić prešutjeti tu svoju dvojbu i nastupio bi u drugoj vožnji no kod Filipa je presudila fernesa i zato mu treba čestitati.

Pobijedio je, prvi put u karijeri, Francuz Paco Rassat i to ispred Belgijca Armanda Marchanta i Norvežanina Atle Lie McGratha. Pobjednik prvog slaloma, Norvežanin pod brazilskom zastavom Lucas Pinheiro Braathen bio je tek deseti a ukupni slalomski pobjednik prošle sezone Norvežanin Henrik Kristoffersen zauzeo je tek 12. mjesto.

 
Ključne riječi
Filip Zubčić Svjetski kup Skijanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Trener
Video sadržaj
2
POČIVAO U MIRU

Umro sjajni hrvatski sportaš: Bio je jedan od najboljih u Hrvatskoj i prepoznatljivo svjetsko ime

Kad je davne 1973. godine ušao u dvoranu zagrebačkoga Hrvatskog sokola, Tigran Gorički nije ni sanjao da će gotovo pola stoljeća poslije primati najveće sportske počasti. Tada je bio samo znatiželjni sedmogodišnjak koji je htio savladati zvijezdu i propadanje na razboju, a onda je postao dobitnik državne nagrade “Franjo Bučar”, trener olimpijskog elementa “Možnik” i čovjek koji je kao malo tko promijenio lice hrvatske gimnastike.

Učitaj još

Kupnja