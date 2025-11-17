Naši Portali
Lucas Pinheiro Braathen

Brazilac se upisao u povijest skijanja nakon što je stigao do prve pobjede u slalomu

storyeditor/2025-11-16/PXL_REU_161125_141965435.jpg
Autor
Edi Džindo
17.11.2025.
u 14:51

Prvi ovosezonski slalom Svjetskog kupa za skijaše u Leviju nije razočarao, utrka je bila puna iznenađenja

Kao što je to bio slučaj prošle sezone, i u prvom muškom slalomu skijaškog Svjetskog kupa ove sezone u finskom Leviju pokazalo se da će ova disciplina biti najneizvjesnija i najzanimljivija. A u utrci punoj iznenađenja Brazil je došao do svoje prve pobjede u povijesti Svjetskog kupa. Norvežanin brazilskih korijena Lucas Pinheiro Braathen tako se upisao u povijest slavivši nakon što je obranio prvo mjesto iz prve vožnje slaloma. Drugo mjesto pripalo je prošlogodišnjem pobjedniku iz Levija, Francuzu Clementu Noelu (+0.31), a najveća senzacija utrke ipak je bio trećeplasirani Finac Eduard Hallberg (+0.57), koji je s visokim startnim brojem 29 na domaćem terenu šokirao i oduševio prisutne navijače. Prvo je to postolje za finsko skijanje još od 2006. godine i legendarnog Kale Palandera.

Hrvatska je u ovoj utrci imala četiri predstavnika, a dva su se uspjela domoći bodova. Naš najbolji slalomaš Samuel Kolega utrku je završio na 16. mjestu, dok je Filip Zubčić nastup završio na 18. mjestu. S obzirom na njihove plasmane na FIS ljestvici i prošlosezonskoj rang-ljestvici, ovi Kolegini i Zubčićevi rezultati zapravo su u skladu s očekivanjima.

Kolega je bio nešto bolji u prvoj vožnji, što je bilo i očekivano budući da ju je postavio upravo njegov trener Pavel Grašić. Nakon prvog laufa, koji je bio tehnički zahtjevniji, bio je 11., a potom je u drugoj, jednostavnijoj vožnji pao u poretku. Zubčić je odradio dvije podjednako kvalitetne vožnje. Preostala dva hrvatska predstavnika nisu se uspjela plasirati u drugu vožnju. Istok Rodeš nakon prve vožnje bio je 45., a Tvrtko Ljutić nije uspio doći do cilja.

Ključne riječi
Brazil Skijanje

