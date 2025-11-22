Naši Portali
LOŠ DAN

Zubčić diskvalificiran, Kolega i Rodeš ostali bez druge vožnje

Filip Zubčić
DENIS BALIBOUSE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
VL
Autor
Hina
22.11.2025.
u 13:00

Norvežanin McGrathom bio je najbrži s vremenom 52.12, dok su drugo mjesto dijele s istim zaostatkom od 17 stotinki (52.29) Finac Eduard Hallberg i Švicarac Nef Tanguy.

Norveški skijaš Atle Lie McGrath bio je najbrži u subotu u prvoj vožnji slaloma kojeg skijaši voze za Svjetski kup u Gurglu u Austriji, dok se ni jedan hrvatski skijaš nije plasirao u drugu vožnju.

Filip Zubčić je prvu vožnju završio kao 22 s vremenom 53.33 sekundi i zaostatkom od sekundu i 21 stotinku za McGrathom, ali je naknadno diskvalificiran. Kolega, koji je imao startni broj 15., napravio je grešku u prvom dijelu staze i nije uspio završiti prvu vožnju, kao ni istok Rodeš, koji je startao 31., i pogriješio gotovo pred ciljem. 

Norvežanin McGrathom bio je najbrži s vremenom 52.12, dok su drugo mjesto dijele s istim zaostatkom od 17 stotinki (52.29) Finac Eduard Hallberg i Švicarac Nef Tanguy. 

Druga je vožnja na rasporedu u 13.30 sati.
Ključne riječi
Skijanje Filip Zubčić

