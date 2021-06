Evo zašto je Nadal izgubio od Đokovića u polufinalu Roland Garrosa

Zašto je Nadal izgubio od Đokovića u polufinalu Roland Garrosa? Umjesto da Španjolac dođe do 21. Grand Slam naslova – i tako se odvoji od Federera – Srbin je stigao do 19. velikog trofeja i tako sasvim zakuhao situaciju na vrhu. Među onima koji su ponudili odgovor na to pitanje bio je i Rafin trener, umaški kralj Carlos Moya.

– Bio je to meč jako sličan onom u Rimu otprije nekoliko tjedana (Đoković pobijedio u tri seta – op. a.). Puno toga bilo je izjednačeno i nekoliko je poena prelomilo susret. Novak je bio bolji u tim rizičnim situacijama, kao primjerice u Parizu kod 5:6 u trećem setu, ali i u prvom setu kod 5:0 za Rafu, kada je Novak vidljivo podignuo razinu igre. Rafa je napravio previše neprisiljenih pogrešaka i njegov servis i bekhend nisu bili na potrebnoj razini. Naučit ćemo puno iz tog meča – kazao je Moya objasnivši zbog čega je 35-godišnji Nadal otkazao nastupe u Wimbledonu i na olimpijskom turniru u Tokiju:

– Sezona na zemlji je bila naporna, a Rafa je bio iscrpljen i pod velikim mentalnim i tjelesnim pritiskom. I zato je dobro da je otkazao London i Tokio. Zaslužio je odmor, ovo je maraton, utrka na duge staze u kojoj morate donositi teške odluke. Prije nekoliko godina dosegnuo je točku velikog zamora iz kojega se jedva izvukao. Sada je opet blizu, i zato neće igrati Wimbledon i Tokio jer nije 100 posto spreman.

Mnogi smatraju da je Nadalova odluka o otkazivanju Wimbledona i OI bila preuranjena i da ju je donio dok je još bio vruć nakon teškog poraza od Đokovića.

– Poraz ga nije toliko pogodio koliko spoznaja da imamo tjedan dana manje priprema za Wimbledon. A i komplicirano je suočiti se s ograničenjima koje donosi pandemija. Sve to utječe na Rafu – zaključio je Moya istaknuvši da ne strahuje za sudbinu svog učenika.

A zanimljivo objašnjenje Rafine situacije dao je i njegov stric Toni:

– Rafi bih, kad se žalio, znao reći: “Rafa, Bog ti je dao da možeš snažno udarati lopticu i malo slabije koljeno. Prihvati to.”