Evo zašto je Hrvatska tako jaka: Čovjek iz sjene otkrio nam je tajnu uspjeha vatrenih

Hrvatski nogometni reprezentativci odradili su treći ovotjedni, ujedno i posljednji zagrebački trening prije puta na Farske otoke. On će uslijediti sutra, u četvrtak, a zrakoplov s Plesa polijeće nešto malo prije podneva. Večernje vježbanje iskoristili su za taktičke finese, a koliko god protivnik egzotično zvuči, na krajnjem sjeveru Europe neće im biti jednostavno. Upozorili su na to i Martin Baturina, odnosno Josip Šutalo u mix-zoni pred sam trening.

Glavni analitičar vatrenih i čovjek od najvećeg povjerenja Zlatka Dalića, Škot Marc Rochon pokazao nam je dio njegove opreme koju koristi kako bi monitorirao svaki trening i utakmicu naše reprezentacije. Rochon je svakog igrača stavio u poseban program, a uz sustav Catapult i nekoliko kamera kojima su pokriveni tereni na kojima se igra i trenira lako se prati učinak svakog igrača. Rochon nam je kazao kako je ključna riječ u metodologiji njegova rada - kapacitet.

Može se reći da je Rochon Dalićev čovjek iz sjene, budući da svoj posao radi malo dalje od samog terena. No isto tako, Rochon možda ima i najbolji pregled situacije. Kako s tribina, tako i uz pomoć analitike kojom prati performanse pojedinih igrača. U njegovom se računalu dakle, krije barem dio tajne uspjeha vatrenih kroz sve ove godine...

Ono što je još važnije - nema novih vijesti u stožeru vatrenih. I dalje se čeka dolazak Josipa Stanišića koji je u iščekivanju prinove, a od ranije je pooznato da će ovaj ciklus preskočiti Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljede. I danas je na Maksimiru bilo prisutno mnoštvo djece i mladih koji su se htjeli fotografirati s vatrenima, nema sumnje da će posjeta u ponedjeljak protiv Crne Gore biti na visokoj razini.

Dakle, Hrvatska najprije igra u petak od 20.45 protiv Farskih otoka u dalekom Torshavnu, a u ponedjeljak u isto vrijeme na Maksimir će stići Crna Gora. S novih 6 bodova praktički bismo osigurali sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu koje će se iduće gdine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.