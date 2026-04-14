Navijači Liverpoola prizivali su Lovrena, samo taj scenarij mogao im je donijeti polufinale Lige prvaka

Uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka ponudile su pregršt uzbuđenja, posebice dramatična bila je ona u Madridu gdje su Atletico i Barcelona odigrali pravu ljepoticu ove faze natjecanja. Polufinale elitnog natjecanja sinoć su izborili Atletico i PSG.

Kataloncima su trebale 24 minute da pokažu spremnost nadoknaditi zaostatak iz prve utakmice. Tada je, naime, na semaforu stajao rezultat 0:2. Lamine Yamal poentirao je već nakon četiri minute, a u spomenutoj 24. na 2:0 povisio je Torres, za erupciju oduševljenja katalonskih navijača.

Ali jasno je bilo da momčad Diega Simeonea neće tako lako pasti i izgubiti prednost od dva pogotka iz prve utakmice. Samo sedam minuta nakon što je primio drugi pogodak, Atletico je opet promijenio omjere. Rezultatski zaostatak smanjio je Ademola Lookman, pogotkom u 31. minuti.

A sve katalonske nade ugašene su u 80. minuti kada je Eric Garcia, stoper Barcelone napravio prekršaj nad Alexanderom Soerlothom kao zadnji igrač. Nakon VAR provjere, dobio je crveni karton. S igračem manje, Barcelona nije uspjela vratiti balans i Atletico je rutinirano priveo utakmicu kraju i izborio polufinale Lige prvaka.

Kruna je to sjajne sezone u kojoj je momčad Diega Simeonea već ranije izborila i finale kupa Kralja.

Iako Atletico Madrid Diega Simeonea nikada nije osvojio Ligu prvaka, argentinski menadžer je vodio španjolsku momčad do dva finala, 2014. i 2016. godine, najuspješniji je trener u klupskoj povijesti. No, u oba ta finala pobijedio je njihov veliki rival, Real Madrid. Od tada je Simeone uspio doći do polufinala samo u dva navrata.

Slično Atleticu, Barcelona se također muči u Ligi prvaka otkako je posljednji put podigla trofej 2015. godine, a u momčadi su bili Lionel Messi, Andres Iniesta, Luis Suarez i Neymar.

Katalonska momčad je od 2015. godine samo dva puta stigla do polufinala, a Paris St. Germain i Liverpool su ih izbacili u sezonama 2025. i 2019. godine.



Ni u uzvratnoj utakmici između Liverpoola i PSG-a nije bilo nikakvog iznenađenja. Nakon 2:0 pobjede u prvoj utakmici, Francuzi su slavili i u Liverpoolu (1:0). Odlučio je Ousmane Dembele pogocima u 72. i 91. minuti.. Uzalud su navijači Redsa prizivali još jedno čudo, sjetivši se utakmice prije 10 godina u kojoj je momčad Jürgena Kloppa izvela epski preokret protiv Borussije Dortmund u Europskoj ligi. Pobjednički pogodak (5:4) tada je postigao Dejan Lovren.