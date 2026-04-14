KRVAVA SCENA

UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE Golman Atletica kopačkom raskrvario nos Lopezu, ostao ležati na travi

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Karlo Koret
14.04.2026.
u 22:25

Barcelonini liječnici 'zakrpali' su lice 24-godišnjeg veznjaka te je nakon prekida od pet minuta on nastavio s utakmicom

Igrala se 25. minuta susreta Atletico Madrida i Barcelone kada je Fermin Lopez ostao sam ispred gola Atletica i glavom pucao, ali sjajnom refleksnom reakcijom to je obranio vratar domaćih Juan Musso.

Da stvar bude gora po španjolsog ofenzivca, nakon udarca je neuzgodno pao i to licem direktno na kopačku argentinskog vratara. Nije bilo namjere u startu Mussa, ali klinove kopačke potegnuo je preko lica igrača Barcelone. Popucala je koža, bilo je puno krvi na njegovom licu i očekivalo se kako će Lopez morati izaći iz igre.

Barcelonini liječnici 'zakrpali' su lice 24-godišnjeg veznjaka te je nakon prekida od pet minuta on nastavio s utakmicom. 

U ovom trenutku rezultat na Metropolitanu je 1:2. Povela je Barcelona golovima Yamal iz četvrte i Torresa iz 24. minute, ali njenu prednost prepolovio je Ademola Lookman u 31. Katalonci love dva gola zaostatka iz prve utakmice.
Avatar Spalathos
Spalathos
23:07 14.04.2026.

A sudac... nabijen ga. Što treba napravit za dobit crveni?

