UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE Golman Atletica kopačkom raskrvario nos Lopezu, ostao ležati na travi

Igrala se 25. minuta susreta Atletico Madrida i Barcelone kada je Fermin Lopez ostao sam ispred gola Atletica i glavom pucao, ali sjajnom refleksnom reakcijom to je obranio vratar domaćih Juan Musso.

Da stvar bude gora po španjolsog ofenzivca, nakon udarca je neuzgodno pao i to licem direktno na kopačku argentinskog vratara. Nije bilo namjere u startu Mussa, ali klinove kopačke potegnuo je preko lica igrača Barcelone. Popucala je koža, bilo je puno krvi na njegovom licu i očekivalo se kako će Lopez morati izaći iz igre.

Barcelonini liječnici 'zakrpali' su lice 24-godišnjeg veznjaka te je nakon prekida od pet minuta on nastavio s utakmicom.

U ovom trenutku rezultat na Metropolitanu je 1:2. Povela je Barcelona golovima Yamal iz četvrte i Torresa iz 24. minute, ali njenu prednost prepolovio je Ademola Lookman u 31. Katalonci love dva gola zaostatka iz prve utakmice.