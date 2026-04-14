Hladan zaokret Moskve nakon poraza saveznika: 'Mi nikada nismo bili prijatelji s Orbánom'

Kremlj je u utorak poručio da je zadovoljan što novoizabrani mađarski premijer Péter Magyar pokazuje spremnost na pragmatičan dijalog, dok Moskva zauzima pristup "pričekajmo i vidimo" nakon izbornog poraza svog najbližeg partnera u Europi, Viktora Orbána. "Za sada možemo s određenim zadovoljstvom primijetiti, koliko razumijemo, njegovu (Magyarovu) spremnost na uključivanje u pragmatičan dijalog", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. "U ovom slučaju postoji obostrana spremnost s naše strane, a zatim ćemo se voditi konkretnim potezima nove mađarske vlade". Moskva dan ranije nije čestitala Magyaru na izbornoj pobjedi. Umjesto toga, Peskov je jasno dao do znanja da Mađarska više nema poseban status te sada spada u kategoriju "neprijateljskih zemalja" zajedno s ostatkom Europe, piše The Guardian.

No razmjeri Orbánova poraza ostavili su Moskvi malo izbora osim da prizna gubitak ključnog partnera u Europi. "Mađarska je donijela svoju odluku. Mi tu odluku poštujemo", rekao je Peskov u ponedjeljak. Čini se da Moskva umanjuje značaj gubitka važnog saveznika u Europi, zauzimajući ton sličan onome nakon pada Bashar al-Assada. Tada se Kremlj brzo distancirao od Assada nastojeći zadržati što veći utjecaj s novim sirijskim vodstvom. "Mi nikada nismo bili prijatelji s Orbánom", rekao je Peskov, dodajući da Moskva ostaje otvorena za dijalog i izgradnju dobrih, obostrano korisnih odnosa s Budimpeštom.

Magyar je u svojim prvim izjavama u ponedjeljak dao naslutiti da se ne treba očekivati dramatičan raskid s Rusijom. Naznačio je da će Mađarska voditi pragmatičnu vanjsku politiku, nastaviti kupovati rusku naftu i biti oprezna po pitanju Ukrajine, dok istodobno nastoji uravnotežiti odnose sa Zapadom. "Ne možemo promijeniti geografiju", rekao je novinarima, dodajući da će Mađarska morati pronaći rješenje za uvoz energije, uključujući i onu iz Rusije. Novi premijer naslijedit će posrnulo mađarsko gospodarstvo koje i dalje uvelike ovisi o Rusiji, koja osigurava više od 80% fosilnog plina i sirove nafte - ovisnost koja će Moskvi vjerojatno davati utjecaj u Mađarskoj još godinama. "Rusija će biti tu, Mađarska će biti ovdje. No pokušat ćemo diverzificirati", rekao je Magyar.

No jasno je dao do znanja da nema interesa igrati ulogu kakvu je Orbán imao za Vladimira Putina. Najvažnije, novi premijer nije ostavio prostora za dvojbu da Rusiju vidi kao agresora u sukobu s Ukrajinom. "Ako Vladimir Putin nazove, javit ću se", rekao je. "Ako bismo razgovarali, mogao bih mu reći da bi bilo dobro završiti ubijanja nakon četiri godine i okončati rat". To predstavlja značajan odmak od Orbánove retorike prema ruskoj invaziji. Godinama Orbán i Putin nisu skrivali međusobno divljenje i uzajamnu korist, kako u javnosti tako i privatno. Od početka rata u Ukrajini 2022., Mađarska je sustavno radila na slabljenju odgovora Europske unije - lobirajući za ublažavanje sankcija, više puta blokirajući pomoć Kijevu te nedavno vetom zaustavivši zajam EU-a vrijedan više milijardi eura koji je Ukrajini hitno potreban kako bi se oduprla ruskoj agresiji.

Iza zatvorenih vrata, prema procurjelim telefonskim razgovorima, Orbán je čak poručio ruskom čelniku: "Stojim vam na raspolaganju". Također se navodi da su ruske obavještajne službe i mediji povezani s državom pokušali utjecati na izbore u Orbánovu korist. Gubitak ruskog političkog utjecaja osjetio se i na ulicama Budimpešte i šire, gdje su se tijekom noći u slavlju čuli povici "Ruszkik, haza" (Rusi, kući). Taj slogan, ukorijenjen u mađarskoj revoluciji 1956., ponovno su oživjeli Orbánovi kritičari tijekom kampanje kao prosvjed protiv bliskih veza njegove vlade s Moskvom. Za Kremlj je rezultat izbora u Mađarskoj bio otrežnjujući trenutak, rekao je Alexander Baunov, politički analitičar iz Carnegie Endowment for International Peace. Smatra da će Orbánov odlazak dodatno učvrstiti dugogodišnje uvjerenje među tvrdolinijaškim elitama da je oslanjanje na proruskim sklonim liderima u Europi, gdje demokratski sustavi mogu proizvesti nagle promjene vlasti, rizična strategija.

"U Moskvi je zaključak da su samo istinski autoritarni sustavi pouzdani partneri, a nade da bi Zapad jednog dana mogao nalikovati Rusiji su iluzorne", rekao je Baunov. Ta pouka, tvrdi Baunov, nadilazi Mađarsku. "To je i podsjetnik da se ne treba previše oslanjati na figure poput Donalda Trumpa. On može nestati jednako iznenada kao što se i pojavio", dodao je. Neki su ukazali na slabljenje Trumpovih rezultata u anketama u SAD-u i zapitali se ima li Kremlj strategiju ako američkog predsjednika naslijedi konvencionalniji političar koji bi bio neprijateljskiji prema Rusiji.

"Pitam se postoji li za to pametan plan", napisao je Fighterbomber, ruski Telegram kanal povezan s vojnim zrakoplovstvom. "Na Trumpovo mjesto došao bi običan, neupadljiv američki predsjednik koji bi Ukrajini isporučio svako oružje koje joj treba i pružio svaki oblik podrške". No prevladavajući zaključak među ruskim komentatorima i proratnim blogerima bio je da se Moskva u ratu u Ukrajini može osloniti samo na sebe. "Ni Mađari, ni Slovaci, niti bilo tko drugi neće za nas probijati neprijateljske linije", napisao je proruski novinar lista Komsomolskaya Pravda Alexander Kots, referirajući se na slovačkog premijera Roberta Fica, koji će sada biti najproruski nastrojeni čelnik u bloku. "Do pete godine rata trebalo bi biti jasno da vanjski čimbenici imaju samo neizravan utjecaj na našu situaciju u Ukrajini", dodao je Kots.

