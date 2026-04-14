VIDEO Počelo je, prvi verbalni rat Vučića i Magyara: Tko je kum o kojem govori novi mađarskih premijer?

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić oštro je uzvratio novom mađarskom premijeru Péteru Magyaru nakon što je izjavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin 'kum' bliskih odnosa između Viktora Orbána, Roberta Fica i Vučića. Sukob je izbio samo dan nakon što je Magyarova stranka Tisza uvjerljivo pobijedila na mađarskim parlamentarnim izborima i okončala 16-godišnju vladavinu Viktora Orbána. "Znam točno što se događa u Srbiji i znam kakve veze postoje između Orbánove vlade i Srbije koju vodi Vučić, kao i između Slovačke Roberta Fica i Viktora Orbána. Znam otprilike i tko stoji iza toga, tko je kum ovih velikih prijateljstava", kazao je Magyar. Magyar je time jasno aludirao, kako piše Euronews na Vladimira Putina kao skrivenog pokrovitelja tih političkih saveza.

Vučić je istog dana u intervjuu za RTS odgovorio žestoko, tražeći da Magyar iznese konkretne dokaze. "On je rekao da zna tko kumuje iza takvih odnosa između Orbána, Fica i Vučića. Pa ja ga pitam – tko kumuje? Hajde, odgovori, pošto znaš. On nema pojma... implicira da bi to mogao biti Putin. Da ne brinem o odnosima s Mađarima u našoj zemlji i s Mađarskom, nazvao bih tu izjavu glupom i neodgovornom, ali ovako to neću učiniti", rekao je Vučić.

"Što se tiče drugih stvari ovo nije negova zemlja i nema ingerencije bilo kakve u ovoj zemlji da provodi istrage. Mi istrage provodimo na vrlo profesionalan i objektivan način", kazao je. "Zna se tko je moj prijatelj i ja se prijatelja ne odričem, poručio je Vučić.

Vučić je dodao da on i Orbán imaju zajedničkog 'kuma', ali da to nije Putin nego "sloboda govora, misli i djelovanja". Magyar je također izrazio sumnju u navodni pronalazak eksploziva kod plinovoda TurkStream u Srbiji, koji su srpske vlasti objavile 5. travnja. Nazvao ga je "očitim lažnim napadom" tijekom izborne kampanje i najavio da će njegova buduća vlada provesti istragu. Vučić je odgovorio da će rezultati istrage pokazati da je Magyar "pogriješio vjerujući tračevima tabloidnih medija".

Unatoč oštrom sukobu, obojica su naglasila da žele očuvati dobre bilateralne odnose između Srbije i Mađarske. Vučić je već uputio čestitku Magyaru nakon izborne pobjede, ističući važnost suradnje, posebno zbog mađarske manjine u Vojvodini.