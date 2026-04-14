Zadar uvjerljivo slavio protiv FMP-a

Košarkaši Zadra su u svojoj dvorani svladali beogradski FMP s 76-65 u dvoboju 24. kola ABA lige.
Zadrani nisu dobro započeli, pa je srpski sastav početkom druge četvrtine imao devet koševa prednosti. No, hrvatska momčad je ipak dobila prvo poluvrijeme s 41-36, a u drugom dijelu stigla i do 22 koša prednosti.
Kod Zadrana su Lovro Mazalin i Vladimir Mihailović zabili po 20 koševa, dok je kod FMP prednjačio Filip Barna s 20 poena i 7 skokova.
Zadar je 10. s omjerom 11-13, koliko ima i FMP.
'ZGODNI PREMIJER'
FOTO Pogledajte Magyara u privatnom izdanju, totalno zaludio žene: 'Vidi tu vilicu, a još i zna kuhati'
JAKE MJERE OSIGURANJA
FOTO Srđan Mlađan doveden na sud: Evo što je dobacio novinarima kada je izašao iz kombija
balans i unutarnji mir
Evo što danas radi pjevačica Maja Blagdan: Predstavljala nas je na Euroviziji, a u posljednje vrijeme rijetko je viđamo
Kraljevi fermentacije