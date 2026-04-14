Zadar uvjerljivo slavio protiv FMP-a

Košarkaši Zadra su u svojoj dvorani svladali beogradski FMP s 76-65 u dvoboju 24. kola ABA lige.

Zadrani nisu dobro započeli, pa je srpski sastav početkom druge četvrtine imao devet koševa prednosti. No, hrvatska momčad je ipak dobila prvo poluvrijeme s 41-36, a u drugom dijelu stigla i do 22 koša prednosti.

Kod Zadrana su Lovro Mazalin i Vladimir Mihailović zabili po 20 koševa, dok je kod FMP prednjačio Filip Barna s 20 poena i 7 skokova.

Zadar je 10. s omjerom 11-13, koliko ima i FMP.