Luka Modrić se za promjenu imidža okrenuo frizeru kojeg su posjećivale brojne ikone

Hrvatski kapetan Luka Modrić još uvijek nije odlučio gdje će igrati sljedeće sezone, a možda se za pomoć okrenuo i Francescu Gianntempeu, frizeru koji je brinuo o kosi brojnih poznatih nogometaša.

Gianntempe je u karijeri šišao brojne poznate nogometaše poput Alexandrea Patoa, Adriana, Ivana Perišića, Alvara Moratu pa čak i velikog Alessandra Del Piera. Sada je na red stigao i legendarni 40-godišnji hrvatski veznjak, a talijanski frizer pohvalio se fotografijama s hrvatskim kapetanom.

Nisu napravljene velike promjene, Gianntempe je tek skratio vrhove Modrićeve na daleko poznate duge kose, ali je ostao oduševljen činjenicom da je osvajač Zlatne lopte stigao u njegov salon.

Najdrastičnija Modrićeva promjena imidža stigla je u ljeto 2014. kada se s tadašnjim suigračem, a danas trenerom Real Madrida, Alvarom Arbeloom kladio o ishodu finala Lige prvaka. Na početku te sezone, Španjolac je Modriću rekao kako se mora ošišati, ako Real te sezone osvoji svoj deseti naslov prvaka Europe što je hrvatski kapetan i ispunio.