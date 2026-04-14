FOTO Ukrajinci šokirali svijet otkrivanjem moćnog domaćeg arsenala: Pogledajte ovo ubojito oružje

Predsjednik Volodimir Zelenski predstavio je više od 50 domaće razvijenih sustava naoružanja povodom Dana obrambene industrije Ukrajine. U svojoj čestitki radnicima u ukrajinskom obrambeno-industrijskom kompleksu istaknuo je brzi razvoj vojne tehnologije zemlje. Na prezentaciji je predstavljeno ukupno 56 sustava, uključujući 31 dron, koji obuhvaćaju bespilotne letjelice dugog dometa, FPV dronove, bombardere, izviđačke platforme, jurišne dronove i sustave presretača, uz sedam raketnih sustava, četiri alata za elektroničko ratovanje, šest robotskih platformi na kopnu, mobilnu kupolu protuzračne obrane, tri bespilotna pomorska sustava i četiri specijalizirana oklopna vozila. "Naše rakete, naši bespilotni sustavi, naši presretači, jurišni i pomorski dronovi, izviđački sustavi, topništvo, naša municija, oklopna vozila, robotske platforme i još mnogo toga, sve to danas s ponosom nazivamo 'ukrajinskim oružjem'", rekao je Zelenski. "Oni štite naše nebo, naše gradove i sela, spašavaju živote i dokazuju da je 'proizvedeno u Ukrajini' sinonim za 'učinkovito i snažno'", dodao je.

Među najznačajnijima bile su ukrajinske sposobnosti dugog dometa. Zelenski je istaknuo krstareću raketu lansiranu sa zemlje "Flamingo", koja je ušla u serijsku proizvodnju 2025. godine i sposobna je pogoditi ciljeve udaljene do 3000 kilometara, a nosi bojevu glavu veću od jedne tone. Također je predstavljena krstareća raketna bespilotna letjelica "Ruta", predstavljena 2024. godine za udarne i izviđačke misije s dometom do 300 kilometara, kao i brza mlazna raketna bespilotna letjelica "Peklo", sposobna dosegnuti ciljeve na udaljenostima do 700 kilometara. Ukrajinske protubrodske sposobnosti predstavljala je krstareća raketa R-360 Neptun, dizajnirana za udaranje po morskim i kopnenim ciljevima na udaljenosti do 300 kilometara s bojevom glavom od 150 kilograma.

The capabilities of Ukraine's defense industry mean millions of FPV drones per year, our deep strikes, our interceptors, and millions of shells. Ukraine has its own long-range missile weapons. Not just in development, but a real force already at work. Flamingo and Ruta, Peklo and… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2026

Arsenal je također uključivao bespilotnu letjelicu dugog dometa s turbomlaznim motorom "Palianytsia", prvi put uspješno upotrijebljenu u kolovozu 2024., te višecijevni raketni sustav Vilkha s navođenim streljivom od 300 mm. Naglasak je stavljen na dronove dugog dometa koji su postali odlučujuća značajka ukrajinskog ratovanja. To je uključivalo jurišni dron "Sichen", sposoban letjeti do 1400 kilometara s bojevom glavom od 40 kilograma, te dron "Liutyi", predstavljen 2024. godine, koji može dosegnuti ciljeve udaljene do 2000 kilometara, a nosi teret do 75 kilograma. Ostali sustavi uključivali su bespilotnu letjelicu "Morok", sposobnu za isporuku tereta od 30 kilograma na udaljenosti većoj od 800 kilometara, bespilotnu letjelicu s krstarećim raketama "Bars", dizajniranu za udare na udaljenostima od 700-800 kilometara, i bespilotnu letjelicu na mlazni pogon "Obrii", koja kombinira domet od 800 kilometara s bojevom glavom od 10 kilograma. Dron dugog dometa FP-1, predstavljen 2025. godine, također je istaknut zbog svoje sposobnosti nošenja do 120 kilograma na udaljenosti do 1600 kilometara.

Zemaljski robotski sustavi bili su u fokusu, a ukrajinske snage ih već koriste za zauzimanje neprijateljskih položaja bez raspoređivanja osoblja. Prema prezentaciji, takvi sustavi su izvršili više od 22.000 misija u samo tri mjeseca. Među njima, platforma RATEL H koristi se za logistiku, prijevoz streljiva, evakuaciju ranjenih vojnika i raspoređivanje opreme, dok višenamjenski sustav "Termit" podržava logistiku, evakuaciju, rudarske operacije i vatrenu podršku. Platforma "Ardal" obavlja izviđačke i opskrbne misije, dok se bespilotna kopnena letjelica "Lynx" koristi za prijevoz tereta, medicinsku evakuaciju i daljinsko raspoređivanje oružja, piše United24media.

The future is already on the front line – and Ukraine is building it. These are our ground robotic systems. For the first time in the history of this war, an enemy position was taken exclusively by unmanned platforms – ground systems and drones. The occupiers surrendered, and the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2026

Također su predstavljene oklopna robotska platforma sljedeće generacije "Zmiy", dizajnirana za prijevoz opreme i podršku jedinicama u borbenim zonama, teški bespilotni zemaljski sustav Protector izgrađen za operacije na svim terenima i uvjetima te platforma "Volia-E", koja pruža vatrenu podršku i izviđanje u okruženjima visokog rizika bez izlaganja ljudstva. Prikazane su i rastuće ukrajinske pomorske sposobnosti dronova, uključujući površinski dron Sea Baby koji je razvila Služba sigurnosti Ukrajine za napade na ruske brodove i ciljeve u Crnom moru.

Magura V5, stvorena za ukrajinsku vojnu obavještajnu službu, istaknuta je kao prvi dron na svijetu koji je potopio ratni brod, dok je bespilotni pomorski sustav Sargan-3000 predstavljen kao visoko manevarska višenamjenska platforma koja je sada u službi ukrajinske mornarice.

We also have experience in guaranteeing maritime security – objectively, the most current in the world. No one else has carried out missions like Ukrainians have in the Black Sea. When people talk about security in the Strait of Hormuz, it is often a theoretical discussion. Those… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2026

Ranije su se pojavila izvješća da su ukrajinske oružane snage samo u ožujku izvele više od 9000 misija koristeći zemaljske robotske sustave, što naglašava brzo širenje bespilotnih tehnologija na bojnom polju. Brojka označava nagli porast u usporedbi s prethodnim mjesecima. U studenom 2025. takvi su se sustavi koristili u otprilike 2900 operacija, dok je u siječnju 2026. taj broj premašio 7000.