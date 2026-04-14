FOTO Je li ovo simbol Orbánove vladavine? Rotor od 1,3 milijuna eura zjapi usred polja

Rotor blizu Zalaegerszega u zapadnoj Mađarskoj izgrađen je s oko 1,3 milijuna eura sredstava Europske unije, no već godinama stoji neiskorišten nasred polja. Naime, izgrađen je kako bi služio kontejnerskom terminalu na novoj željezničkoj pruzi, a željeznice još uvijek nema. Kritičari dugogodišnjeg premijera Viktora Orbána, koji je u nedjelju izgubio na parlamentarnim izborima, kažu da su projekti poput ovoga spomenici ekonomskog sustava koji je njegova vlada izgradila tijekom 16 godina vlasti, prenosi CNN.

Rotor kod Zalaegerszega samo je jedan od desetaka tisuća projekata u Mađarskoj financiran europskim novcem otkako je Orbán došao na vlast. Tibor Navracsics, ministar regionalnog razvoja, rekao je prošle godine u mađarskom parlamentu da je EU financirao 52.000 projekata u zemlji tijekom proračunskog razdoblja 2014.-2020.

István János Tóth, direktor Budimpeštanskog centra za istraživanje korupcije, rekao je da je rotor klasičan primjer "bijelog slona", odnosno građevinskog projekta koji je skup za izgradnju ili održavanje, a koji donosi malo koristi. "Bez europskih fondova, Orbán ne bi mogao uspostaviti ovakav sustav“, rekao je za CNN.

Rotor, izgrađen do kraja 2023. godine, trebao je podržavati logistiku oko terminala. No, još uvijek nema nikakvih naznaka da je izgradnja planirane željeznice započela. Kako je rekao Zoltán Balaicz, gradonačelnik Zalaegerszega, projekt je još uvijek u fazi javne nabave. S obzirom na to, željeznička možda neće biti spremna prije 2029. godine.

Europski fondovi igrali su značajnu ulogu u ovim Mađarskim izborima, s obzirom na to da od 2022. Europska komisija zadržava sredstva Mađarskoj zbog zabrinutosti oko nazadovanja demokracije i neovisnosti sudstva. Blokirano je oko 18 milijardi eura. Péter Magyar, vođa oporbene stranke Tisza koja je premoćno pobijedila na izborima, obećao je osloboditi isplate tako što će otkloniti zabrinutosti bloka. Vodio je kampanju fokusiranu na borbi protiv korupcije, optužujući Orbána i njegove suradnike da se bogate dok zemlja postaje siromašnija.