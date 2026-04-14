Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
I TAKO VEĆ GODINAMA

FOTO Je li ovo simbol Orbánove vladavine? Rotor od 1,3 milijuna eura zjapi usred polja

Foto: Google Maps/Screenshot
1/5
Autor
Dora Taslak
14.04.2026.
u 16:50

Rotor, izgrađen do kraja 2023. godine, trebao je podržavati logistiku oko terminala. No, još uvijek nema nikakvih naznaka da je izgradnja planirane željeznice započela

Rotor blizu Zalaegerszega u zapadnoj Mađarskoj izgrađen je s oko 1,3 milijuna eura sredstava Europske unije, no već godinama stoji neiskorišten nasred polja. Naime, izgrađen je kako bi služio kontejnerskom terminalu na novoj željezničkoj pruzi, a željeznice još uvijek nema. Kritičari dugogodišnjeg premijera Viktora Orbána, koji je u nedjelju izgubio na parlamentarnim izborima, kažu da su projekti poput ovoga spomenici ekonomskog sustava koji je njegova vlada izgradila tijekom 16 godina vlasti, prenosi CNN

Rotor kod Zalaegerszega samo je jedan od desetaka tisuća projekata u Mađarskoj financiran europskim novcem otkako je Orbán došao na vlast. Tibor Navracsics, ministar regionalnog razvoja, rekao je prošle godine u mađarskom parlamentu da je EU financirao 52.000 projekata u zemlji tijekom proračunskog razdoblja 2014.-2020.

István János Tóth, direktor Budimpeštanskog centra za istraživanje korupcije, rekao je da je rotor klasičan primjer "bijelog slona", odnosno građevinskog projekta koji je skup za izgradnju ili održavanje, a koji donosi malo koristi. "Bez europskih fondova, Orbán ne bi mogao uspostaviti ovakav sustav“, rekao je za CNN.

Rotor, izgrađen do kraja 2023. godine, trebao je podržavati logistiku oko terminala. No, još uvijek nema nikakvih naznaka da je izgradnja planirane željeznice započela. Kako je rekao Zoltán Balaicz, gradonačelnik Zalaegerszega, projekt je još uvijek u fazi javne nabave. S obzirom na to, željeznička možda neće biti spremna prije 2029. godine. 

Europski fondovi igrali su značajnu ulogu u ovim Mađarskim izborima, s obzirom na to da od 2022. Europska komisija zadržava sredstva Mađarskoj zbog zabrinutosti oko nazadovanja demokracije i neovisnosti sudstva. Blokirano je oko 18 milijardi eura. Péter Magyar, vođa oporbene stranke Tisza koja je premoćno pobijedila na izborima, obećao je osloboditi isplate tako što će otkloniti zabrinutosti bloka. Vodio je kampanju fokusiranu na borbi protiv korupcije, optužujući Orbána i njegove suradnike da se bogate dok zemlja postaje siromašnija.
Ključne riječi
rotor Viktor Orban Mađarska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!