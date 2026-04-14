MEGA PONUDA PROSTORA

FOTO Na 'bubnju' kafići, trgovine, garaže, pa i autopraonica. Grad Zagreb u zakup daje čak 99 prostora, ovo su svi detalji

Foto: Grad Zagreb
1/8
Autor
Hana Ivković Šimičić
14.04.2026.
u 20:00

Od 99 prostora koji se daju u zakup, 35 je poslovnih, a ostatak čine garažna mjesta i garaže. Što se tiče poslovnih prostora, njihova površina rangira od pet pa sve do 168 četvornih metara, a minimalna zakupnina iznosi od 70 do 3.574 eura mjesečno.

Urede, trgovine, kafiće, kioske, garažna mjesta, skladišta, garaže, pa čak i autopraonicu. Grad Zagreb u zakup daje čak 99 vlastitih prostora, rok za podnošenje ponuda je 28. travnja, a kuverte se otvaraju 6. svibnja. Cijeli poziv i detalji poziva mogu se vidjeti ovdje, a zainteresirani zakupnici trebaju znati da nisu svi poslovni prostori u kućama i zgradama. Neke se nalaze u pothodnicima, neke u dvorištima, dok je većinom riječ o uličnim uredima i lokalima. Grad je podijelio i interaktivnu kartu na kojoj se nalaze sve lokacije, ali i prezentaciju sa potrebnim fotografijama za poslovne prostore. 

Što se tiče poslovnih prostora, njihova površina rangira od pet pa sve do 168 četvornih metara, a minimalna zakupnina iznosi od 70 do 3.574 eura mjesečno. Nalaze se u Dubravi, Maksimiru, Sesvetama, Kvaternikovu trgu, centru grada, u Španskom te na Vrbiku, da navedemo samo neke lokacije, a riječ je o tri lokala namijenjena ugostiteljstvu, 13 trgovina, jednoj autopraonici te dva skladišta, dok su ostatak prostori za uredske ili kulturno-obrazovne djelatnosti. 

Rekorder po kvadraturi, zakupnini te atraktivnosti lokacije je prostor od 168 kvadrata u Ilici 34, svega nekoliko stotina metara od Trga ban Jelačića. Bila je to svojevremeno trgovina Varteks koja e sada zatvorena, a budući zakupnici imaju dovoljno kvadrata za otvaranje nove i prostrane trgovine. Na udarnim lokacijama - u sklopu pothodnika Importanne -  nalaze se i prostor od 42 kvadrata namijenjen ugostiteljskoj djelatnosti te onaj od 14 četvornih metara koji ima namjenu "obrazovanja, kulture, osnovnih servisa i uslužne djelatnosti", a u zakup se daje i ostakljen prostor od 30 kvadrata tik uz autobusni terminal koji je do sada služio za prodaju kave za van, a sada može biti trgovina.

Na "bubnju" je i trgovina površine 66 kvadrata koja se nalazi u jednom od dugačkih hodnika i prolaza u sklopu Importanne Centra. Autopraonica od 102 kvadrata nalazi se nedaleko okretišta u Dubravi, u blizini Štefanovečke ulice, a oni koji ondje žele otvoriti svoj biznis Gradu će morati platiti minimalno 463 eura mjesečno. Prostoru pripada i dvorište od 180 kvadrata, za koji treba izdvojito dodatnih 70 eura. – Zakupnik je dužan otvoreni dio prostora odvojiti ogradom od susjednog dijela – napominje se u dokumentu. 

Na Kvaternikovu trgu nudi se pet poslovnih prostora u kojima danas rade dvije pekare, dva kioska te jedno mini-skladište. Svih pet prostora nalaze se na samo trgu, nekoliko metara od tramvajske stanice, a zakupnina se kreće od  34,43 eura za malo skladište od 15 kvadrata, preko 58,35 eura za kiosk i konačno 359 eura za prostor današnje pekare od 29 kvadrata. U zakup se daju i dva velika skladišna prostora u Heinzelovoj, točnije u sklopu kompleksa Zagrepčanka. Imaju 209 te 270 kvadrata, a mjesečna zakupnina iznosi 330 eura mjesečno manji te 380 za veći prostor. Osim skladištenja, prostori se mogu koristiti i za proizvodnju.

Od 99 prostora koji se daju u zakup, 35 je poslovnih, a ostatak čine garažna mjesta i garaže. Cijene zakupa ovise o tome je li riječ o garažnim mjestima ili cijelim garažama, a kreću se od 8,47 eura za garažno mjesto u Ulici Mladena Pozajića do 76,17 eura mjesečno, koliko treba izdvojiti za garažu u nizu u Ulici Krležin Gvozd. Više od 50 garažnih mjesta, kažu u Gradu, nalazi se u Novom Jelkovcu u Sesvetama

Poslovni prostori, garaže i garažna mjesta navedena u tabelarnom prikazu daju se u zakup na određeno vrijeme na rok od 10 godina. Dio prostora je u roh-bau fazi te zakupnik sam treba provesti instalacije i ishoditi priključke. Pravo podnošenja pisane ponude imaju, pak, sve fizičke osobe i obrtnici koji su državljani Hrvatske i Europske unije kao i pravne osobe registrirani u Hrvatskoj i EU. Ponuditelji moraju priložiti i jamčevinu u iznosu od tri zakupnine. 

Oteti prostori apsurdnim, neljudskim izmišljenim zakonima. Oteto ljudima koji su se borili za mjesto pod suncem da zarade minimalac.

