Veliki Duško Vujošević sahranjen uz stihove legendarne hrvatske pjevačice

Ranije danas, u Beogradu je sahranjen Duško Vujošević - legendarni trener beogradskog Partizana i izbornik posljednje košarkaške reprezentacije Jugoslavije koja je 1991. nastupila na Svjetskom prvenstvu u Edmontonu. Od velikana srpske i europske košarke oprostili su se brojna poznata lica iz svijeta košarke.

Popularni Dule preminuo je prošle srijede u 68. godini života zbog komplikacija sa zdravstvenim problemima s kojima se borio posljednjih godina. Uoči sprovoda, u Skupštini Grada Beograda održana je komemoracija uz nazočnost brojnih velikih sportaša. Vujošević je sahranjen uz stihove pjesme "Pamtim samo sretne dane" hrvatske pjevačice Gabi Novak. Kažu kako mu je to bila jedna od omiljenih pjesama.

Bit će sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Na sprovodu su se okupila brojna poznata lica iz svijeta košarke poput Predraga Danilovića, Ive Nakića, Žarka Paspalja, Vladimira Kuzmanovića, Uroša Tripkovića, Vlade Šćepanovića i brojnih drugih. Stigli su i predsjednik FK Partizana Rasim Ljajić i potpredsjednik zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović.