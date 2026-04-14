DETALJI UBOJSTVA U ŠESTINAMA

Maloljetnik ujutro u kući ubio 22-godišnjaka i otišao, uhićen jer je policajcima njegovo ponašanje na ulici te večeri bilo sumnjivo

Zagreb: U stanu na Šestinskom trgu ubijen muškarac
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Ivana Jakelić
14.04.2026.
u 16:10

Od tri ispaljena hica, dva su pogodila 22-godišnjaka

Maloljetnik, državljanin BiH, sumnjiči se za ubojstvo M. P. (22), također državljanina BiH, priopćila je zagrebačka policija. Riječ je o ubojstvu koje se dogodilo 12. travnja u stanu kuće u Šestinama, a očevidom je utvrđeno da je maloljetnik u stanu kuće na Šestinskom trgu 12. travnja između 8.15 i 15.05, s namjerom da usmrti M. P. u njega ispalio najmanje tri hica. Od tri ispaljena hica, dva su pogodila 22-godišnjaka te je on zadobio ozlijede od kojih je na mjestu preminuo.

Maloljetnik je nakon toga napustio mjesto zločina, no na ulici su ga u 21.45 uočili policajci. Njegovo ponašanje bilo im je sumnjivo, pa su ga odlučili provjeriti. I tako su, kaže policija, došli do informacija da je možda počinio teško kazneno djelo. Objavljene su dodatne pretrage i provjere, a provjeravala se i informacija da je tijekom jutra 12. travnja na području Šestina ubijen jedan muškarac.

Nakon toga su policajci otišli na adresu kuće na Šestinskom trgu, gdje su našli mrtvog 22-godišnjaka. Maloljetnik nakon toga uhićen je i priveden na ispitivanje, a u međuvremenu mu je određen i istražni zatvor jer ga se sumnjiči za ubojstvo. Nije priopćeno što je motiv ubojstva, kako su maloljetnik i 22-godišnjak bili povezani, a nije priopćeno ni odakle maloljetniku oružje koje legalno nije mogao posjedovati.
