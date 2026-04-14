Maloljetnik ujutro u kući ubio 22-godišnjaka i otišao, uhićen jer je policajcima njegovo ponašanje na ulici te večeri bilo sumnjivo

Maloljetnik, državljanin BiH, sumnjiči se za ubojstvo M. P. (22), također državljanina BiH, priopćila je zagrebačka policija. Riječ je o ubojstvu koje se dogodilo 12. travnja u stanu kuće u Šestinama, a očevidom je utvrđeno da je maloljetnik u stanu kuće na Šestinskom trgu 12. travnja između 8.15 i 15.05, s namjerom da usmrti M. P. u njega ispalio najmanje tri hica. Od tri ispaljena hica, dva su pogodila 22-godišnjaka te je on zadobio ozlijede od kojih je na mjestu preminuo.

Maloljetnik je nakon toga napustio mjesto zločina, no na ulici su ga u 21.45 uočili policajci. Njegovo ponašanje bilo im je sumnjivo, pa su ga odlučili provjeriti. I tako su, kaže policija, došli do informacija da je možda počinio teško kazneno djelo. Objavljene su dodatne pretrage i provjere, a provjeravala se i informacija da je tijekom jutra 12. travnja na području Šestina ubijen jedan muškarac.

Nakon toga su policajci otišli na adresu kuće na Šestinskom trgu, gdje su našli mrtvog 22-godišnjaka. Maloljetnik nakon toga uhićen je i priveden na ispitivanje, a u međuvremenu mu je određen i istražni zatvor jer ga se sumnjiči za ubojstvo. Nije priopćeno što je motiv ubojstva, kako su maloljetnik i 22-godišnjak bili povezani, a nije priopćeno ni odakle maloljetniku oružje koje legalno nije mogao posjedovati.