Velika Dalićeva uzdanica podigla domovinu na noge: 'Spreman sam pomoći Hrvatskoj koliko god treba'

Hrvatska nogometna reprezentacija i večeras će od 18 sati trenirati na pomoćnom terenu u Maksimiru. Dva dana prije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Farskih otoka izabranici Zlatka Dalića još će malo isprobati određene taktičke zamisli pred nezgodno gostovanje. Vatreni u četvrtak ujutro idu na put, a utakmica ih čeka u petak od 20.45 sati. Prije večernjeg treninga na Maksimiru pred novinarima su se ukazali Martin Baturina i Josip Šutalo.

Prvi je riječ dobio Martin Baturina:

- Znamo što nas čeka, radili smo analizu. Znamo što moramo napraviti, znamo da je travnjak teži i drugačiji. Moramo biti pravi, na nivou. Umjetna trava? Drugačije je, nova podloga. Ako se zalije, lopta može biti brža. Svi smo kao mali igrali na umjetnoj travi pa ne bi trebalo biti problema - kazao je u uvodu.

- Novi klub? Zadovoljan sam, definitivno. Ovo je nešto novo, drugačiji stil i tempo. Zadovoljan sam kako sam krenuo. Nisam igrao prve dvije utakmice, ali ja radim kao i uvijek. Nisam navikao ulaziti s klupe, ali sve se mora proći u karijeri. Neće uvijek biti najbolje, ali vjerujem u sebe i u svoje kvalitete. Fabregas? Odličan čovjek i trener, mogu reći sve najbolje o njemu. Nije mi rekao zašto ne igram, ti si u službi momčadi i moraš dati sve od sebe za ekipu. Dva mjeseca koliko sam tamo puno sam naučio kao igrač. Mislim da će mi tamo biti super. Izabrao sam Como jer mi se svidio projekt, trener je jako dobar. Imamo puno dobrih igrača, tamo mogu rasti kao igrač. Vjerujem da ću se izboriti za svoje mjesto. Drago mi je da ima puno naših u Italiji, liga je dobra.

- Dinamo? Pratim svaku utakmicu. Jako su dobro krenuli, sviđa mi se kako igraju. Bit će teže kad krene Europa, ali to dobro izgleda. Dobre će biti europske utakmice, neće biti lagano, ali Dinamo u Europi može dobiti svakoga.

- Ako ne budemo pravi, može nam to otežati, ali ja se nadam da ćemo dobro odraditi posao. Treba biti brz u protoku lopte, pažljiv kada igraš protiv bloka - zaključio je Baturina.

Zatim je na red došao Šutalo:

- Dobio sam ozljedu u najgorem trenutku, ali vraćam se, na terenu sam 2-3 tjedna, sad je sve dobro. Mi smo favoriti u obje utakmice. Ne smijemo nikoga podcjeniti. Podloga je drugačija i vrijeme, ali moramo se na to priviknuti. Ozljede? To je jedan rizik više, ali idemo to odraditi kako treba. Nisam mjesec dana trenirao, ali zadovoljan sam novim trenerom. Treba nam još malo vremena da se naviknemo svi na njega. Liga prvaka? Očekujem prolaz dalje, bit će mnogo dobrih utakmica. Baturina? Nisam igrao protiv Coma kad je on zabio gol, ali odličan je igrač, vjeujem da će se uskoro izboriti za svoje mjesto.

- Transfer? Zadovoljan sam, prošla sezona je bila dobra, igramo Ligu prvaka i to je ono što sam želio. Kvalifikacije? Svaku utakmicu idemo maksimalno, tako ćemo i sada. Trebamo ići na pobjedu u Farskim otocima i sve će biti u redu. Ja sam spreman pomoći Hrvatskoj koliko god bude potrebno. Uvijek moramo biti fokusirani svih 90 minuta, ako jedna lopta zaluta uđeš u probleme. Gvardiol? Žao nam je što nije s nama, znamo kakvu kvalitetu ima, ali svi igrači koji su ovdje mogu ga pokriti - zaključio je Šutalo.