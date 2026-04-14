NAPUSTIO BROD

Sportski direktor reprezentacije SAD-a napustio Ameriku dva mjeseca prije početka SP-a

FIFA World Cup 2026 Draw
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.04.2026.
u 23:55

Crocker je proveo gotovo posljednje tri godine na svojoj poziciji u Američkom nogometnom savezu, posebno pomažući u regrutiranju trenerice ženske reprezentacije Emme Hayes i trenera muške reprezentacije Mauricija Pochettina

Matt Crocker napustio je poziciju sportskog direktora američkog nogometnog saveza kako bi preuzeo sličnu ulogu u Saudijskoj Arabiji samo dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva u nogometu 2026., izvijestio je Fox Sports.

Crocker je proveo gotovo posljednje tri godine na svojoj poziciji u Američkom nogometnom savezu, posebno pomažući u regrutiranju trenerice ženske reprezentacije Emme Hayes i trenera muške reprezentacije Mauricija Pochettina.

Prema Fox Sportsu, pomoćnik sportskog direktora Oguchi Onyewu, voditeljica razvoja ženskog tima Tracey Kevins i Dan Helfrich, operativni direktor organizacije, preuzet će Crockerove odgovornosti u međuvremenu.

Američka muška reprezentacija započinje grupnu fazu Svjetskog prvenstva protiv Paragvaja 12. lipnja u Los Angelesu. Amerikanci će također igrati protiv Australije 19. lipnja u Seattleu i Turske 25. lipnja natrag u Los Angelesu.

"Ne očekujem nikakav utjecaj na pripreme za Svjetsko prvenstvo kao rezultat Mattove odluke“, rekao je Helfrich za Fox Sports u ponedjeljak. "Mauricio i njegov tim imaju potpunu kontrolu nad pripremama za ovogodišnji ljetni turnir i imamo puno povjerenje u njih. Ova tranzicija ni na koji način ne utječe na te planove, koji su odavno uspostavljeni.Nogomet u našoj zemlji i savez općenito su u boljem stanju nego prije nekoliko godina kada se Matt pridružio, i zahvalni smo mu na tim doprinosima.“
