Novak Đoković ovo povrće jede svaki dan, evo kakve benefite nudi ova namirnica

Poznato je da proslavljeni tenisač Novak Đoković veliku pažnju posvećuje prehrani. Još 2010. godine odlučio je iz svog jelovnika izbaciti gluten, mliječne proizvode i rafinirani šećer, a ujedno je znatno smanjio i unos crvenog mesa, iako se ne voli nazivati veganom. Kako je često isticao, u početku je njegova obitelj bila zabrinuta zbog takve promjene, no s vremenom su se priviknuli. Supruga Jelena Đoković također nastoji pripremati zdrave obroke te je završila tečaj nutricionizma. Đoković svaki dan započinje čašom mlake vode s limunom. – Kada ustanem, prvo popijem vodu s limunom radi detoksikacije. Nakon toga, na prazan želudac pijem sok od celera, a kasnije i zeleni smoothie s algama, voćem, superhranom i dodacima prehrani. Ujutro jedem puno voća i svježih salata. Izbjegavam težu hranu koja zahtijeva puno energije za probavu, posebno u prvoj polovici dana. Najčešće biram žitarice poput kvinoje, divlje riže, prosa, batata i krumpira kuhanog na pari – ispričao je Đoković u emisiji “In Depth with Graham Bensinger”. Sok od celera ima malo kalorija i puno hranjivih tvari. Iako se celer sastoji od otprilike 95% vode i sadrži svega 16 kalorija na 100 grama, celer je prava riznica vitalnih nutrijenata.

Obiluje dijetalnim vlaknima, ključnima za zdravu probavu, te vitaminima A, C, K i E, kao i vitaminima B skupine, uključujući esencijalnu folnu kiselinu (B9). Jedna od najznačajnijih dobrobiti celera jest njegov blagotvoran učinak na zdravlje srca i krvnih žila. Za to su zaslužni jedinstveni spojevi poznati kao ftalidi, koji djeluju na opuštanje mišića u stijenkama arterija. Opuštene i proširene krvne žile omogućuju lakši protok krvi, što izravno dovodi do snižavanja povišenog krvnog tlaka, jednog od vodećih faktora rizika za srčane bolesti

Poznato je i da Novak prakticira povremeni post – 16 sati ne jede, a tijekom preostalih osam konzumira obroke. Kaže da mu takav ritam pomaže da bolje spava i ima više energije. Tijekom mečeva, za brzu nadoknadu energije, najčešće poseže za bananama. Kvinoja je česta namirnica u njegovoj prehrani jer obiluje proteinima i vitaminom B, ne sadrži gluten te je lako probavljiva. Zahvaljujući neutralnom okusu, lako se kombinira s drugim sastojcima. Đoković koristi i ljuskice kvinoje za pripremu zdravih palačinki i sličnih poslastica. Njegov doručak često uključuje müsle od organskih zobenih pahuljica s brusnicama, grožđicama, sjemenkama bundeve ili suncokreta i bademima. Ponekad pojede bananu s maslacem od indijskih oraščića, a prije obroka uzima med i vodu. Ako mu zatreba međuobrok prije ručka, najčešće pojede bezglutenski kruh ili krekere s avokadom i tunom.