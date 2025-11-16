Naši Portali
PIŠU SRPSKI MEDIJI

Njena reakcija iznenadila je sve! Pjevač prišao Ani Ivanović u beogradskom klubu, evo što se dogodilo

VL
Autor
Vecernji.hr
16.11.2025.
u 15:00

Pjevač joj je potom prišao i počeo pjevati stihove pjesme Dina Merlina "Smijehom strah pokrijem", dok je Ana, vidno raspoložena, plesala i veselila se

Bivša prva tenisačica Srbije i osvajačica Roland Garrosa, Ana Ivanović, primijećena je kako u subotu navečer provodi vrijeme u beogradskom noćnom klubu, u društvu srpskog tenisača Novaka Đokovića. Par se odlično zabavljao do duboko u noć, a pjevač Stevan Anđelković, koji je nastupao u klubu, u jednom joj je trenutku posvetio pjesmu.

Prema pisanju Mondo.rs, Stevan je tada izjavio: "Evo jedna pjesma za sve bivše, nesretne ljubavi", na što je Ana, koja se nedavno razvela od njemačkog nogometaša Bastiana Schweinsteigera, s kojim je bila u braku od 2016. godine, odmah ustala sa stolca. Pjevač joj je potom prišao i počeo pjevati stihove pjesme Dina Merlina "Smijehom strah pokrijem", dok je Ana, vidno raspoložena, plesala i veselila se.

Ovo je prvi put da su je srpski mediji zabilježili na nekom javnom događaju nakon razvoda. Inače, bivši supružnici su zajedno dobili troje djece – sinove Luku, Leona i Tea. Prije nekoliko mjeseci počele su kružiti prve glasine o njihovim bračnim poteškoćama, kao i nagađanja da je Schweinsteiger započeo vezu s voditeljicom i sportskom novinarkom Eszter Sedzlacek.

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga
Javnost je ubrzo doznala da je Bastian zaista u vezi s drugom ženom, ali ne s Eszter, već s Bugarkom Silvom Kapetanov. Navodno je veza između Bastiana i Silve započela dok je Bastian još bio u braku s Anom, a otkrivena je nakon što su zajedno snimljeni u Grčkoj. Ivanović i Schweinsteiger razveli su se u Švicarskoj, a njemački mediji su izvijestili da je riječ o "hitnom razvodu" – s brzom procedurom i minimalnim izlaganjem javnosti.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
