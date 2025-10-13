Naši Portali
Evo što srpski mediji pišu o veličanstvenom uspjehu Hrvatske i kako su prihvatili naš trijumf

Varaždin: Hrvatska je s 3:0 pobijedila Gibraltar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
VL
Autor
Hrvoje Delač
13.10.2025.
u 13:28

Nama ni u primisli nije osvojiti samo bod, mi računamo na obje pobjede koje bi nam pomogle u borbi za prvu jakosnu skupinu uoči ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. A upravo takav stav koji prevladava u Hrvatskoj izazvao je divljenje u susjedstvu. Kult reprezentacije, zajedništvo i navika pobjeđivanja ono je što srbijanski mediji stalno ističu.

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom nad Gibraltarom 3:0 praktički je osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. 

Iako vatreni nisu i matematički osigurali svjetsku smotru, statističari su izračunali da nam plasman na SP gotovo nikako ne može izmaknuti jer u 10.000 simulacija koje su napravili, u svih 10.000 Hrvatska je zadržala vodeće mjesto u skupini. Trenutačno imamo 16 bodova iz čest utakmica i gol-razliku 20:1, što je fantastično. Da bismo i matematički osigurali Mundijal, treba nam bod iz zadnje dvije utakmice: protiv Farskih Otoka i Crne Gore.

No, nama ni u primisli nije osvojiti samo bod, mi računamo na obje pobjede koje bi nam pomogle u borbi za prvu jakosnu skupinu uoči ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. A upravo takav stav koji prevladava u Hrvatskoj izazvao je divljenje u susjedstvu. Kult reprezentacije, zajedništvo i navika pobjeđivanja ono je što srbijanski mediji stalno ističu.

Blic u tekstu pod naslovom: "I B Hrvatska dovoljno je jaka: Tri prvijenca dovoljna za novu pobjedu na autocesti ka SP-u", između ostalog, donosi:

"Hrvatska rutinski prolazi kroz kvalifikacije. Izabranici Zlatka Dalića su s pola snage u Varaždinu izašli na kraj s nejakim Gibraltarom. Nije bilo drame, samo je bilo pitanje koliko će lopti završiti u mreži, unatoč tome što je Dalić na teren poslao rezervnu momčad i odmarao glavne zvijezde. Čak i ovakva momčad izrazito je kvalitetan i dovoljno jak da odradi posao", piše Blic pa dodaje: "Kvalifikacije su za Hrvate postale rutina".

Evo s kojim nevjerojatnim rezultatom bi Češka morala pobijediti da uopće zaprijeti vatrenima
Varaždin: Hrvatska je s 3:0 pobijedila Gibraltar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Kurir donosi naslov: "Hrvatska izvadila ulaznicu za Mundijal", a Telegraf: "Kod susjeda nema problema, Hrvate ćemo gledati na televiziji". B92 također piše da Hrvatska u prvoj brzini juri prema SP-u, ali ističu i još jednu stvar koja ih fascinira:

"Hrvate odavno ne brinu kvalifikacije i plasman na velika natjecanja, već nešto drugo - kakva će im skupina biti na Svjetskom prvenstvu. Brine ih pitanje hoće li biti u prvoj jakosnoj skupini."

Valja istaknuti da su mediji u Srbiji oduševljeni i nekim Dalićevim izjavama o zajedništvu, što njima nedostaje.

- Nakon dvije medalje ambicije su jako velike i letvica je jako visoko. To što je Hrvatska napravila nije nitko niti neće, da tako mala država osvoji dvije medalje zaredom na Svjetskom prvenstvu. To je svjetsko čudo. Daj Bože da osvojimo i treću. Idemo korak po korak, da se dobro organiziramo u smislu prijateljskih utakmica. Znam da svi skupa želimo najbolje Hrvatskoj, netko kritikom, netko podrškom. Imali smo feštu, gdje nego u The Family. Mi smo obitelj, svi smo se proveselili i pokazali veliko zajedništvo. Napravili smo sjajne rezultate, ali još značajnije je zajedništvo u reprezentaciji. Mi smo velika obitelj koju netko hoće srušiti, neki stalno protiv toga govore, ali zna se kako ova obitelj živi, izjava je Zlatka Dalića koju prenose Srbi.
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Zlatko Dalić hrvatska nogometna reprezentacija

