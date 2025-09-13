Evo što čeka Hrvatsku nakon poraza u Osijeku. Čilić: 'Vidjet ćemo...'

Hrvatska reprezentacija je ostala bez završnice Davisovog kupa treću godinu u nizu. Selekcija Francuske je u petak i subotu u osječkoj dvorani Gradski vrt s ukupnih 3:1 nadvladala izabranike debitantskog izbornika Ivana Dodiga i tako se plasirala na završni turnir najboljih osam reprezentacija koji se u studenom održava u talijanskoj Bologni. Ako ništa drugo, Hrvatska je u subotu došla na svoje barem u dvoboju parova. Mate Pavić i Nikola Mektić su relativno suvereno svladali francuski par koji su činili Pierre-Hugues Herbert i Benjamin Bonzi. Nakon sat vremena i 27 minuta igre hrvatski predstavnici slavili su 7:5, 6:4 te tako onemogućili Francuzima iskorištavanje prve meč lopte.

Iako su Herbert i Bonzi danas igrali tek svoj drugi zajednički meč u Davis Cupu, ove su zime su svladali brazilsku kombinaciju Melo/Matos te odmah nakon toga osvojili ATP turnir u Marseilleu, pa su u Osijek došli s nizom 5/5. Međutim, Mektić i Pavić su već Francuzima uzeli gem na prvom njihovom servisu i iskontrolirali prvi set bez poteškoća. Drugi set je bio znatno ravnopravniji, no u završnici tog seta su naši predstavnici u presudnim trenucima bili sjajni te došli do pobjede.

- Iznimno smo zadovoljni kako je meč završio. Mislim da je bio puno ravnopravniji nego što rezultat govori. Iskoristili smo početak meča ranim breakom, njihov možda malo sporiji početak, eto koliko u parovima malo može presuditi. Drugi set se više igralo, bolji su bili gemovi s jedne i s druge strane. Iskoristili smo taj jedan gem gdje je Herbert radio dvostruke pogreške, i tu smo zaključili dvoboj. Igrali smo jako kvalitetno, jako malo grešaka smo napravili, puno smo pomagali jedan drugome i, hajdemo reći, na kraju zasluženo pobijedili - prokomentirao je dvoboj Mektić.

Goran Ivanišević: Taj čovjek mi je uništio život, uništio moje snove... Zbog njega nisam mogao zaspati Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mate Pavić je čudesnim volejem u 11. gemu drugog seta donio Hrvatskoj break koji se na kraju pokazao presudnim i donio pobjedu, a proslavio je poen žustro, popevši se na hrvatsku klupu prilikom proslave. Bio je to definitivno jedan od najboljih trenutaka cijelog ovog teniskog vikenda u Osijeku. Teško je pronaći ijedan trenutak pri kojem je publika toliko eruptirala.

- Proslava je trebala pratiti taj potez. Imali smo malo i sreće kod tog poena, a na kraju se ispostavilo da je to možda i najbitniji poen u meču, donio nam je break. Sve u svemu, mislim da smo bili jako, jako dobri. Na mreži smo odrađivali sve točno onako kako treba i po meni je to na kraju i presudilo. Bonzi više nije igrač parova, Herbert nije više toliko u parovima, i po meni je taj segment i presudio - rekao je Pavić.

Pavić i Mektić su nam dali slamku nade, nade da se ipak možda može iskreirati neka senzacija i u potpunosti preokrenuti Francuze. Ta nada je, nažalost, vrlo brzo utihnula, jer je u četvrtom meču ovog dvoboja naš najbolji tenisač Marin Čilić (ATP 60.) upisao poraz protiv Corentina Mouteta (ATP 39.), koji je nakon dva sata i 24 sata borbe slavio 6:4, 7:5. Zanimljiv je podatak da je ususret ovom vikendu Čilić u dresu reprezentacije imao 5:0 omjer protiv Francuza, a ovog je vikenda oba dvoboja izgubio, i to bez dobivenog seta.

Bio je to okršaj s najglasnijom atmosferom, ali i najvećim tenzijama. Moutet je, kao i dan prije u pobjedi protiv Dine Prižmića, bio defenzivno iznimno kvalitetan, konstantno navlačio protivnika na rizik te vrlo često različitim tipovima udaraca mijenjao ritam, što Čiliću, koji ovog vikenda zaista nije bio na razini, nije odgovaralo. Nekoliko puta se Marin i uspijevao vraćati u meč. Točnije, čak je četiri puta vratio break nakon što je Moutet prvi do njega došao, ali ni to nije bilo dovoljno.

Tenzije su eskalirale početkom drugog seta, kad je prilikom gubljenja svojeg servisa za Moutetovih 2:1 Čilić prilično nesvojstveno i ljutito napao sutkinju meča. Razlog tome je bio trag loptice na zemlji, za kojeg je Moutet tvrdio da dokazuje da je Čilićeva lopta bila vani, s čime se sutkinja složila, a kad je Čilić to vidio, poludio je jer je smatrao da je lopta unutra i da je Moutet pokazao drugi trag. Uslijedilo je nemilo i gromoglasno zviždanje publike u Osijeku, ali i gromoglasna podrška Marinu, jer lopta je zaista bila unutra. Tenzije su došle do te mjere da je spiker publici poslao upozorenje da će Hrvatska dobiti kazneni poen ako se nastavi tako ponašati i biti glasna tijekom samih poena. U drugom setu je Čilić dva puta uzeo servis Moutetu, no Francuz je to napravio tri puta te na kraju zasluženo slavio.

- Iznimno težak meč, iznimno visok nivo. Meč je bio iscrpljujuć fizički. On je odigrao meč života, sve mu je išlo od ruke, defenziva mu je posebno išla na ruku. Malo sam i oklijevao ići prema naprijed kad sam mogao. Nemam što reći, dečko je odigrao na nevjerojatnom nivou i žao mi je zbog poraza. Za nas završava ova sezona u reprezentaciji, vidjet ćemo što će nam iduća godina donijeti. Mečevi u Davis kupu su jako teški. Sva sreća, imamo puno novih i mladih igrača koji dolaze, a mi iskusni ćemo im se potruditi pomoći koliko god je to moguće - rekao je Čilić.

Hrvatska će tako na idući nastup u Davisovom kupu čekati sve do veljače iduće godine, kad će u novoj sezoni zaigrati u kvalifikacijskoj fazi.