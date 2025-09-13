Ništa od preokreta: Marin Čilić izgubio u Osijeku, Hrvatska izgubila od Francuske

Hrvatska muška teniska reprezentacija neće igrati na završnici ovogodišnjeg Davis Cupa, svoje mjesto u Bologni od 18. do 23. studenoga osigurala je Francuska koja je nakon četvrtog meča dvoboja u Osijeku povela protiv Hrvatske s nedostižnih 3-1. Odlučujući treći bod Francuskoj osigurao je Corentin Moutet 7-5, 6-4 pobjedom protiv Marina Čilića. Bio je to vrlo nervozan dvoboj, a tomu je svojim lošim vođenjem uvelike pridonijela i sutkinja Allison Hughes.

Čilić je loše krenuo u susret te je izgubio prva tri gema, od toga dva na svoj početni udarac te se činilo kako će Moutet lako riješiti prvu dionicu u svoju korist. No, onda je naš as zaigrao mnogo solidnije, odmah vratio jedan "break" zaostatka, a kod rezultata 4-5 i drugi. Nažalost, kod 5-5 Čilić je po treći put pokleknuo na svom početnom udarcu, kod 30-30 je promašio smeč iako se činilo kako Moutetov udarac ide u aut, a onda je Moutet probio Čilića na mreži za prednost 6-5. Drugu priliku za osigurati set Francuz nije propustio.

Svaki gem u drugom setu bio je pun događaja. U prvom je Čilić spasio "break-loptu", a onda trebao čak pet gem-lopti za osvojiti ga, u drugom je propustio dvije "break-lopte", da bi u trećem izgubio svoj početni udarac i to nakon vrlo sporne situacije. Naime, kod 0-30 Čilić je pogodio liniju, Moutet je reklamirao aut, zaokružio pogrešan trag loptice, a sutkinja Hughes je prihvatila njegovu reklamaciju što je potpuno izbacilo iz takta Čilića. Tada se uključila i publika koja je do kraja dvoboja poprilično ometala odvijanje meča.

Nakon tog "breaka" za vodstvo Moutet od 2-1 uslijedila su još tri uzastopna, dva Čilićeva i jedan Moutetom pa je rezultat nakon šest igara bio 3-3. Kod vodstva 4-3 Čilić je imao zlatnu priliku, tri "break-lopte" na servis Mouteta, na sve se tri igralo, ali sva tri poena pripala su Francuzu koji je nakon velike borbe poravnao na 4-4, a onda napravio ključni "break" za 5-4 i zatim mirno priveo dvoboj kraju.